Grave accidente en la TF-5: una persona fallecida

Una persona ha fallecido este viernes como consecuencia el grave accidente ocurrido en la autopista del Norte (TF-5), a la entrada a Santa Cruz de Tenerife, en el que ha volcado un camión. En el siniestro también se han visto implicados un turismo y un taxi.
A causa de la colisión, uno de los coches fue desplazado hasta la vía inferior, enlace de acceso a Santa Cruz con la TF-1.
El siniestro se ha producido en el acceso a la capital, a la altura de Chamberí, y ha obligado a cerrar completamente el tráfico en sentido hacia Santa Cruz.
En el lugar trabajan efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Bomberos de Tenerife, que intervienen en la atención de los afectados y en la zona del accidente.
Importantes retenciones y desvíos
La incidencia está provocando importantes problemas de tráfico en la TF-5 con retenciones que llegan hasta La Laguna, por lo que se ha pedido a la ciudadanía que evite circular por la zona y utilice vías alternativas mientras continúan las labores de emergencia.
Efectivos de la Policía Local están desviando el tráfico en dos puntos: a la altura del antiguo Recinto Ferial y en el puente de Taco hacia el Polígono Industrial.
Los servicios desplazados mantienen la carretera cerrada en dirección a Santa Cruz, por lo que se recomienda extremar la precaución y seguir las indicaciones de los agentes.
Noticia en actualización.