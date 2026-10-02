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Grave accidente en la TF-5: una persona fallecida

El accidente ha obligado a cerrar el tráfico y está provocando grandes retenciones, por lo que se pide extremar la precaución y evitar la zona a través de desvíos
Grave accidente en la TF-5: varios vehículos implicados y tráfico cerrado
Camión volcado en un grave accidente en la TF-5. DA
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Una persona ha fallecido este viernes como consecuencia el grave accidente ocurrido en la autopista del Norte (TF-5), a la entrada a Santa Cruz de Tenerife, en el que ha volcado un camión. En el siniestro también se han visto implicados un turismo y un taxi.

A causa de la colisión, uno de los coches fue desplazado hasta la vía inferior, enlace de acceso a Santa Cruz con la TF-1.

El siniestro se ha producido en el acceso a la capital, a la altura de Chamberí, y ha obligado a cerrar completamente el tráfico en sentido hacia Santa Cruz.

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En el lugar trabajan efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Bomberos de Tenerife, que intervienen en la atención de los afectados y en la zona del accidente.

Importantes retenciones y desvíos

La incidencia está provocando importantes problemas de tráfico en la TF-5 con retenciones que llegan hasta La Laguna, por lo que se ha pedido a la ciudadanía que evite circular por la zona y utilice vías alternativas mientras continúan las labores de emergencia.

Efectivos de la Policía Local están desviando el tráfico en dos puntos: a la altura del antiguo Recinto Ferial y en el puente de Taco hacia el Polígono Industrial.

Los servicios desplazados mantienen la carretera cerrada en dirección a Santa Cruz, por lo que se recomienda extremar la precaución y seguir las indicaciones de los agentes.

Noticia en actualización.

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