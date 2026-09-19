Curvas de tipos y sus efectos

Como todos sabemos, el panorama actual de los mercados viene marcado por los impactos de los conflictos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo: Ucrania e Irán. Estos conflictos han cerrado rutas de comercio y cadenas de suministros muy importantes, no solo a nivel energético. Esto ha llevado a que la inflación y las expectativas del mercado en relación con este concepto, crezca. Este crecimiento ha sido fundamental para la decisión de tipos de interés de los Bancos Centrales más importantes del mundo. En este artículo comentaremos estas decisiones, los movimientos de las curvas de tipos y los efectos de esto.
Hace unos días, tras la reunión de, por una parte, el BCE y, por otra parte, la FED, ambas instituciones han decidido subir el nivel de los tipos interés oficiales en 25 puntos básicos. Se ha recalcado que esta subida de tipos no supone el inicio de un ciclo prolongado de subidas parecido al del 2022, sino que simplemente tratan de contener las crecientes presiones inflacionarias derivadas de las tensiones energéticas y las disrupciones logísticas.
La reacción del mercado ha sido “tímida” debido a que ya descontaba esta subida. Sin embargo, un fenómeno lleva ocurriendo un tiempo: la continuada subida de las TIRes del tramo largo de la curva americana y europea. La TIR del bono estadounidense a 10 años consolida niveles sensiblemente elevados —superando el 5%—, al mismo tiempo que el Bund alemán registra repuntes significativos.
Para comprender por qué el tramo largo de la curva avanza con fuerza a pesar de los esfuerzos de orientación (forward guidance) de las autoridades monetarias, es necesario mirar más allá de los tipos de interés. El mercado no solo descuenta lo que pasa a un año vista, si no que exige diferentes tipos de primas según el riesgo a correr:
- Inflación futura: Debido a los conflictos y las disrupciones ya el mercado no “compra” que la inflación vuelva rápidamente al 2% marcado como objetivo.
- Endeudamiento: Los niveles actuales de endeudamiento de los Estados hace que refinanciarse cada vez sea más complicado. Además, ya no se hace QT (Quantitative Tightening), lo que elimina compradores insensibles al precio (BCE y FED). Estas variables introducen riesgo crediticio.
- Vencimiento: Cuanto más vencimiento, mayor es la incertidumbre y mayor prima exigirán los inversores.
Este avance en el tramo largo de la curva, sobre todo la americana, tiene implicaciones directas en la economía real y en la valoración de los activos de inversión. En primer lugar, se restringe el margen de maniobra de los Bancos Centrales a posibles shocks de inflación ya que, de forma implícita, el mercado de bonos está endureciendo las condiciones financieras por encima de las decisiones de la FED y BCE. En segundo lugar, a mayor rentabilidad de bonos, menor valoración en la renta variable debido a que los tipos de descuento ahora son mayores, por lo que los Flujos Libre de Caja futuros ahora valen menos. Y, en tercer lugar, el resto fiscal/presupuestario ya que si estos niveles de TIRes se prolongan en el tiempo, significa que la factura de intereses consumirá una proporción creciente de los presupuestos nacionales.
En este sentido, si tenemos en cuenta este escenario (prolongación en el tiempo de TIRes más elevadas), el mercado nos brindará oportunidades tanto en renta fija como en renta variable. Nuestra recomendación es encontrar oportunidades de inversión que gocen de un coste de capital implícito más bajo de lo que el mercado cree, es decir: compañías con modelos de negocio sólidos y recurrentes; compañías muy bien capitalizadas y sin deuda; net-nets; entre otras. Este tipo de compañías suelen beneficiarse en corto/medio plazo de este tipo de empinamiento de las curvas de tipos.
Para finalizar, como siempre decimos, recomendarles que antes de realizar una operación de compra-venta, se realiza una due-diligence profunda de la idea de inversión (compañía) sea cual sea la parte de la estructura de capital en la que se invierta. Feliz Domingo.
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