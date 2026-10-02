Todos los desvíos y guaguas afectadas por el grave accidente en la TF-5

El grave accidente ocurrido este viernes en la TF-5, a la entrada de Santa Cruz de Tenerife, ha obligado a cerrar completamente la circulación en sentido hacia la capital y está provocando importantes problemas de tráfico.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado a los conductores que se dirigen al centro de la ciudad que utilicen vías alternativas mientras continúan los trabajos para despejar la autopista.
La principal recomendación es acceder a Santa Cruz por la entrada sur, a través de la TF-4, evitando en la medida de lo posible continuar por la TF-5 hacia el punto del accidente.
También se aconseja a los vehículos que circulan por la autopista del Norte abandonar la vía antes de llegar a la zona afectada utilizando diferentes salidas, entre ellas las de Santa Lastenia, Taco o el Hospital Universitario de Canarias (HUC), para buscar recorridos alternativos.
El siniestro se produjo a la altura de Chamberí, en el acceso a la capital tinerfeña. Un camión volcó y en el accidente también se vieron implicados un turismo y un taxi.
Uno de los coches fue desplazado hasta la vía inferior, correspondiente al enlace de acceso a Santa Cruz con la TF-1. Una persona ha fallecido como consecuencia del accidente.
En la zona trabajan efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Bomberos de Tenerife, que intervienen tanto en la atención de los afectados como en las labores necesarias para poder restablecer la circulación.
Retrasos en varias líneas de Titsa
El accidente también está afectando al transporte público. Titsa ha advertido de importantes retrasos en varias de sus líneas como consecuencia de las retenciones y del cierre del acceso a la capital.
En concreto, la compañía señala afecciones en las líneas 20, 100, 102, 015, 108, 231, 233, 105 y 106.
URGENTE: por accidente a la entrada de Santa Cruz, las líneas 20, 100, 102, 015, 108, 231, 233, 105 y 106 sufrirán retrasos en el servicio. Disculpen las molestias.— Titsa Guaguas (@titsa) October 2, 2026
Las autoridades recomiendan evitar la zona y utilizar itinerarios alternativos hasta que puedan quedar despejadas las vías afectadas.