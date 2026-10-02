Su padre se queda sin pulso en Canarias y una llamada del SUC resulta clave para salvarle la vida

Un joven logró mantener con vida a su padre después de que sufriera una parada cardiorrespiratoria en su domicilio de Costa Teguise, en Lanzarote, gracias a las maniobras de reanimación que realizó siguiendo por teléfono las instrucciones de un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El incidente ocurrió en torno a las siete de la mañana. El afectado sufrió inicialmente una convulsión y, posteriormente, una alteración de la respiración que terminó derivando en una parada cardiorrespiratoria.
Al comprobar que el hombre no tenía pulso, sus familiares alertaron inmediatamente al SUC, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Mientras se movilizaba una ambulancia, el enfermero coordinador comenzó a guiar telefónicamente a la familia para iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Su hijo comenzó las maniobras de reanimación
El profesional sanitario indicó al hijo que colocara a su padre sobre una superficie rígida y comenzara las compresiones torácicas.
Durante la llamada, el coordinador escuchó que había más personas en la habitación y recomendó que los familiares se alternaran cada dos o tres minutos. El objetivo era mantener la calidad de las compresiones hasta la llegada de los recursos sanitarios.
La intervención de los familiares permitió mantener las maniobras de reanimación durante los minutos previos a la llegada de la ambulancia medicalizada.
Una vez en el domicilio, el personal del SUC tomó el relevo y continuó con la resucitación cardiopulmonar avanzada.
Dos descargas permitieron revertir la parada
Los sanitarios emplearon un desfibrilador semiautomático y realizaron dos descargas, tras las cuales consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria.
Una vez estabilizado, el paciente fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.
El hombre ingresó estable, aunque dentro de un cuadro clínico considerado grave.
Según la información facilitada, la rápida reacción de los familiares fue determinante para mantener la circulación hasta la llegada de los profesionales sanitarios.
La activación inmediata de los servicios de emergencia y el inicio precoz de las maniobras de reanimación, siguiendo las instrucciones telefónicas del SUC, contribuyeron a salvar la vida del afectado.