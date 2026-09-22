Parto de urgencia en Canarias: el SUC guía por teléfono al padre para retirar el cordón del cuello del bebé

Un padre consiguió retirar el cordón umbilical que rodeaba el cuello de su bebé durante un parto en casa en Gran Canaria, siguiendo por teléfono las indicaciones de un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tanto la madre como el recién nacido se encontraban en buen estado tras el nacimiento.
El parto se produjo hace unos días en un domicilio situado en una zona alejada y de difícil acceso de Santa Brígida. La mujer, embarazada de 40 semanas, comenzó a tener contracciones y sus familiares contactaron con los servicios de emergencia.
Tras valorar la información recibida, el enfermero coordinador del SUC comprobó que el nacimiento era inminente y que, ante el tiempo necesario para que llegaran los recursos sanitarios, los propios familiares tendrían que asistir a la gestante.
Mientras se dirigían al domicilio una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada, el profesional permaneció al teléfono y fue explicando a la pareja y a la madre de la gestante cómo actuar durante el parto.
El bebé tenía el cordón alrededor del cuello
La dificultad para acceder a la vivienda llevó a los padres de la gestante a salir al exterior para indicar a los equipos sanitarios cómo llegar hasta el domicilio.
Mientras tanto, la pareja permaneció junto a la mujer y continuó siguiendo las instrucciones que recibía desde la sala de emergencias.
Fue durante el nacimiento cuando el padre comunicó al enfermero que el cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello del bebé.
El coordinador sanitario le explicó por teléfono cómo debía actuar para retirar la vuelta de cordón y permitir que continuara el nacimiento. El padre siguió sus indicaciones y consiguió retirarla, tras lo que el parto continuó con éxito.
En paralelo, el SUC había solicitado también la intervención del médico y el enfermero del Centro de Salud de Santa Brígida. Ambos fueron trasladados hasta el domicilio con la colaboración de la Policía Local.
Madre y bebé, en buen estado
La ambulancia de soporte vital básico llegó al domicilio justo después del nacimiento. Su personal realizó los primeros cuidados al recién nacido, entre ellos la limpieza de la vía aérea y la comprobación de las frecuencias respiratoria y cardiaca, en coordinación con la sala de emergencias.
Unos cinco minutos después llegó la ambulancia medicalizada.
El equipo sanitario valoró entonces tanto al bebé como a la madre y comprobó que ambos se encontraban en buen estado de salud.
Finalmente, madre e hijo fueron trasladados al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias para completar el alumbramiento y continuar con la asistencia sanitaria.
La teleasistencia de los coordinadores del SUC ya ha sido utilizada en otros partos extrahospitalarios recientes en Canarias. El propio Gobierno autonómico informó a principios de septiembre de otro nacimiento en Tenerife en el que una enfermera coordinadora guio telefónicamente a una gestante durante la fase expulsiva y le indicó cómo comprobar posibles vueltas de cordón.