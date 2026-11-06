Persecución de película en Tenerife: roba, se esconde en el HUC y acaba detenido en una cueva

Una persecución policial que comenzó en La Laguna y terminó en Santa Cruz de Tenerife se ha saldado durante la mañana de este jueves 5 de noviembre, con la detención de un hombre que trató de escapar de los agentes tras cometer presuntamente varios hurtos y estafas mediante el uso fraudulento de medios de pago electrónicos.
El individuo llegó a introducirse en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y terminó escondido en una cueva situada en un barranco, donde finalmente fue localizado.
Los agentes del Grupo 5 de la Policía Local de La Laguna iniciaron una intervención relacionada con varios delitos presuntamente cometidos en el barrio de El Coromoto. El sospechoso emprendió la huida en coche, lo que dio lugar a una persecución que permitió interceptarlo en las inmediaciones del Hospital Universitario de Canarias.
Sin embargo, lejos de detenerse, el hombre abandonó el vehículo y continuó escapando a pie, llegando incluso a introducirse en las instalaciones del centro hospitalario. Durante esta fase de la intervención, el personal de seguridad del HUC colaboró con los agentes para tratar de localizarlo.
Se escondió en una cueva de un barranco de Santa Cruz
El individuo consiguió continuar su huida hasta el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, donde los policías mantuvieron el operativo para dar con su paradero.
Finalmente, los agentes lograron localizarlo oculto en el interior de una cueva situada en un barranco, donde procedieron a su detención después de una persecución que se había prolongado por distintos puntos de ambos municipios.
La intervención se saldó también con un agente lesionado.
Había sido detenido días antes por los mismos agentes
Uno de los aspectos más llamativos de esta actuación es que el arrestado había sido detenido apenas unos días antes por los mismos agentes que participaron en esta nueva intervención.
En aquella ocasión, la detención estuvo relacionada con un presunto delito de robo con violencia.
Según la información policial, el hombre cuenta con numerosos antecedentes por delitos de distinta naturaleza, entre ellos agresiones, atentados contra agentes de la autoridad y robos con violencia.
Tras su nueva detención, se le investigan presuntos delitos de estafa, hurto y contra la seguridad vial, relacionados con los hechos que originaron la persecución.