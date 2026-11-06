Todo lo que se sabe del tiroteo en Tenerife: ya son cuatro los detenidos

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en el tiroteo registrado este jueves, 5 de noviembre, en una vivienda de Los Realejos, en Tenerife. El enfrentamiento dejó dos heridos, uno por arma de fuego y otro por arma blanca. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones.
Fuentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional han confirmado que dos de los arrestados fueron localizados en el lugar de los hechos, mientras que los otros dos fueron interceptados cuando abandonaban la zona. Los investigadores tratan ahora de determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.
El suceso tuvo lugar en la calle Los Afligidos, en el barrio de La Zamora, en el municipio norteño. La intervención policial comenzó alrededor de las 14.00 horas, después de que una llamada al 091 alertara de lo ocurrido.
Qué ocurrió en la vivienda de Los Realejos
Las primeras hipótesis apuntan a un presunto intento de asalto a una vivienda que terminó con un enfrentamiento en el que se utilizaron armas de fuego y un arma blanca.
Según adelantó Televisión Canaria, tres personas habrían irrumpido en el domicilio y otra que se encontraba en su interior habría respondido con un arma de fuego.
Esta reconstrucción inicial continúa bajo investigación. Por el momento, la Policía Nacional no ha confirmado públicamente cómo se desarrolló el enfrentamiento ni quién efectuó los disparos.
Durante el incidente, uno de los implicados recibió un impacto de bala en una rodilla, mientras que otro sufrió una lesión por arma blanca que, según otras informaciones, le provocó una brecha en la cabeza.
Cuatro detenidos y una investigación todavía abierta
La principal novedad conocida este viernes es que el número de detenidos asciende a cuatro, según las últimas informaciones atribuidas a fuentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.
Los agentes practicaron dos de las detenciones en el lugar donde se produjo el tiroteo. Los otros dos implicados fueron interceptados cuando trataban de abandonar la zona.
En las primeras horas posteriores al suceso, las informaciones apuntaban a una única detención y a la búsqueda de otros dos individuos. Sin embargo, los nuevos datos policiales actualizan el balance del operativo.
La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar el grado de participación de cada arrestado. La Policía Nacional no descarta que puedan producirse nuevas detenciones.
Qué se sabe del estado de los dos heridos
El enfrentamiento dejó dos personas heridas que necesitaron asistencia sanitaria.
Uno de los afectados presentaba una herida grave por arma de fuego en una rodilla, mientras que el segundo sufrió lesiones por arma blanca.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta la zona una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Ambos heridos recibieron asistencia y fueron trasladados a centros hospitalarios.
La ambulancia que evacuó al herido de mayor gravedad abandonó el lugar alrededor de las 16.45 horas. El segundo vehículo sanitario salió poco antes de las 17.00 horas, según las informaciones recabadas durante el operativo.
Por el momento, no se ha facilitado una actualización oficial sobre la evolución clínica de los afectados.
La Policía investiga el posible móvil del tiroteo
El dispositivo movilizó a numerosos agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Los Realejos, además de efectivos especializados de Policía Científica y Policía Judicial.
Los investigadores acordonaron la calle Los Afligidos y establecieron controles en las inmediaciones del inmueble para preservar el escenario del tiroteo y recoger pruebas.
Entre las primeras informaciones difundidas sobre el caso figura la posible existencia de antecedentes relacionados con el tráfico de drogas a gran escala en al menos una de las personas vinculadas al suceso.
Sin embargo, no se ha confirmado que estos antecedentes tengan relación directa con el enfrentamiento.
Los agentes trabajan para reconstruir lo sucedido, determinar el origen de los disparos y aclarar la responsabilidad de los implicados.
La investigación sigue abierta y las autoridades no descartan que el número de arrestados pueda aumentar.