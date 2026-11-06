Tiroteo en Tenerife: dos heridos y un detenido tras un presunto asalto a una vivienda

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras un tiroteo registrado este jueves, 5 de noviembre, en una vivienda de Los Realejos, en el norte de Tenerife. La Policía Nacional investiga un posible asalto al inmueble que terminó con disparos y ha practicado al menos una detención en relación con lo ocurrido.
El suceso tuvo lugar en la calle Los Afligidos, en el entorno del barrio de La Zamora, donde se desplegó un amplio dispositivo policial y sanitario. Uno de los afectados recibió un disparo en una rodilla, mientras que el segundo sufrió una herida de arma blanca.
Según adelantó Televisión Canaria, las primeras hipótesis apuntan a que tres personas habrían irrumpido en el domicilio y otra que se encontraba en su interior habría respondido utilizando un arma de fuego.
Un herido grave por arma de fuego en Los Realejos
El hombre que recibió el impacto de bala fue atendido por los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
El herido de mayor gravedad fue evacuado a un centro hospitalario. El segundo afectado también recibió asistencia sanitaria y fue trasladado al hospital.
Televisión Canaria informó de que el segundo hombre presentaba lesiones por arma blanca, mientras que otras informaciones describen una brecha en la cabeza. Por ahora, no se han aclarado las circunstancias en las que sufrió esa lesión.
Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar durante varias horas. La ambulancia que trasladó al herido más grave abandonó la zona a las 16.45 horas, mientras que el segundo vehículo sanitario salió poco antes de las 17.00 horas.
Detenciones y búsqueda de los implicados
La Policía Nacional puso en marcha un amplio operativo para identificar a todas las personas que participaron en el enfrentamiento y determinar cómo se produjeron los disparos.
Según la información difundida desde el lugar por Televisión Canaria, los agentes habían detenido inicialmente a una persona y trataban de localizar a otras dos.
Algunos de los primeros datos también apuntan a que uno de los implicados tendría antecedentes por tráfico de drogas a gran escala. Los investigadores todavía deben esclarecer si esos antecedentes guardan relación con el enfrentamiento.
La Policía Científica investiga la vivienda
Hasta la calle Los Afligidos se desplazaron efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Policía Judicial, así como agentes de la Policía Local de Los Realejos.
Los investigadores acordonaron las inmediaciones del inmueble y establecieron controles para preservar el escenario del suceso y recoger posibles pruebas.
La investigación está siendo desarrollada inicialmente por el Equipo de Personas de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Puerto de la Cruz, según una de las informaciones facilitadas. También se contempla la posibilidad de recibir apoyo de unidades especializadas de Santa Cruz de Tenerife.
La Policía trabaja para determinar quién efectuó los disparos, qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la participación de cada uno de los implicados.
Por el momento, no se ha confirmado oficialmente el móvil del tiroteo ni se dispone de información actualizada sobre la evolución hospitalaria de los dos heridos.