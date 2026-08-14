Tiroteo en un muelle de Gran Canaria durante la detención de 10 narcotraficantes

Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de Canarias han desarrollado una actuación conjunta en el marco de la operación “BABAYAGA”, que se ha saldado con la detención de diez personas y la intervención de aproximadamente 400 kilogramos de hachís en el entorno del muelle pesquero del Castillo del Romeral, en Gran Canaria.
La investigación se inició a principios del mes de julio, después de que los distintos cuerpos policiales y organismos intervinientes detectaran información coincidente sobre la utilización de esta zona del litoral como punto de entrada de sustancias estupefacientes destinadas posteriormente a su distribución en el archipiélago o a su traslado a la Península.
Las informaciones fueron inicialmente analizadas de manera independiente por los distintos grupos especializados. Tras los correspondientes contactos y mecanismos de coordinación, y ante la entidad de los indicios obtenidos, se acordó establecer una actuación conjunta y coordinada con el objetivo de identificar y desarticular a las organizaciones implicadas y evitar la introducción de nuevos cargamentos de droga.
En el marco de las investigaciones, los agentes tuvieron conocimiento de que una de las organizaciones que presuntamente utilizaba el litoral de Castillo del Romeral para introducir sustancias estupefacientes estaría preparando un nuevo desembarco durante la semana del 10 de agosto.
Ante esta información, se estableció un dispositivo policial que permitió detectar, durante la noche del 11 de agosto, una actividad inusual en las inmediaciones del muelle pesquero, así como la presencia de varios vehículos y personas relacionadas presuntamente con la recepción del cargamento.
Alrededor de las 23:50 horas, los agentes detectaron la llegada al muelle de una embarcación semirrígida. Tras alcanzar tierra, varias personas comenzaron a descargar fardos de la embarcación y trasladarlos al interior de uno de los vehículos presentes en el lugar.
En ese momento se produjo la intervención de las fuerzas actuantes, que procedieron a asegurar la zona y a detener a varios de los integrantes de la organización presuntamente implicados en la descarga.
Durante la intervención se produjeron varias detonaciones por parte de alguno de los miembros de la organización, ante las que los agentes respondieron efectuando varios disparos intimidatorios y haciendo constar reiteradamente su condición de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Tras estos hechos, varios de los implicados depusieron su actitud y otros trataron huir del lugar, siendo finalmente detenidas diez personas.
La actuación permitió la incautación de aproximadamente 400 kilogramos de hachís, evitando la introducción y posterior distribución del cargamento de droga en el territorio.
La Operación BABAYAGA constituye una actuación conjunta coordinada por los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) Canarias, fruto de la coordinación de las informaciones obtenidas por los distintos organismos sobre la actividad de organizaciones dedicadas al narcotráfico en esta zona de Gran Canaria.
La operación tiene como uno de sus objetivos combatir la utilización del entorno del Castillo del Romeral como punto de entrada de sustancias estupefacientes y la actividad de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.