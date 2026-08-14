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Registran cinco casas en La Orotava y hallan un arsenal, heroína y 300.000 euros en efectivo

El dispositivo de Vigilancia Aduanera y la Policía Canaria desarticula este grupo criminal con siete detenidos tras meses de investigación
Registran cinco casas en La Orotava y hallan un arsenal, heroína y 300.000 euros en efectivo
La Policía Canaria desarticula en La Orotava, Tenerife, un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas
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El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el Cuerpo General de la Policía Canaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en La Orotava, en Tenerife.

El dispositivo finalizó con siete personas detenidas, la ejecución simultánea de cinco registros domiciliarios y la incautación de casi 300.000 euros en efectivo.

La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de La Orotava junto a la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife, se inició hace varios meses.

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Tras reunir las pruebas necesarias sobre la actividad ilícita, las fuerzas de seguridad coordinaron las entradas en cinco inmuebles para neutralizar los principales puntos de distribución del grupo en el norte de Tenerife.

Armas de fuego y droga

Durante las inspecciones en las viviendas, los agentes localizaron partidas de heroína y cocaína, gran parte de ellas ya preparadas y dosificadas en envases para su comercialización inmediata.

Además, se intervinieron grameras de precisión y diversos utensilios empleados para el procesado y empaquetado de los estupefacientes.

Junto a la droga y el dinero en efectivo, los efectivos hallaron un arsenal de armas que incluye escopetas, un revólver y un dispositivo eléctrico tipo táser, lo que evidencia el grado de peligrosidad y la infraestructura logística que manejaba esta red delictiva en el Archipiélago.

Siete detenidos

Tras la finalización de los registros y la elaboración de las diligencias policiales, los siete detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial. El juzgado decretó el ingreso inmediato en prisión provisional para cuatro de los arrestados, mientras que los otros tres permanecen con medidas cautelares.

Las fuerzas de seguridad mantienen la investigación abierta y no descartan nuevas actuaciones o detenciones vinculadas a la red en las Islas.

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