Hallan el cadáver de un hombre en el sur de Tenerife

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este domingo en el municipio de Arona, en Tenerife, según ha confirmado la Guardia Civil a DIARIO DE AVISOS.
El cadáver permanece por el momento pendiente de identificación y serán las pruebas forenses las que determinen las causas del fallecimiento.
El hallazgo se produjo en torno a las 9.00 horas de este domingo en la zona de El Mojón, dentro del término municipal de Arona.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, fue un transeúnte quien encontró el cuerpo y dio aviso del hallazgo.
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