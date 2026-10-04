sucesos

Hallan el cadáver de un hombre en el sur de Tenerife

Un transeúnte encontró el cuerpo sin vida en la mañana de este domingo y dio aviso a Emergencias
Hallan el cadáver de un hombre en el sur de Tenerife
Agente de la Guardia Civil. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este domingo en el municipio de Arona, en Tenerife, según ha confirmado la Guardia Civil a DIARIO DE AVISOS.

El cadáver permanece por el momento pendiente de identificación y serán las pruebas forenses las que determinen las causas del fallecimiento.

El hallazgo se produjo en torno a las 9.00 horas de este domingo en la zona de El Mojón, dentro del término municipal de Arona.

Noticias relacionadas
  1. Atropello mortal en La Palma: el conductor se dio a la fuga y acabó detenido horas despuésAtropello mortal en La Palma: el conductor se dio a la fuga y acabó detenido horas después
  2. Corte en la TF-5: la Guardia Civil vuelve al lugar del accidente mortal para seguir investigandoCorte en la TF-5: la Guardia Civil vuelve al lugar del accidente mortal para seguir investigando

Según la información facilitada por la Guardia Civil, fue un transeúnte quien encontró el cuerpo y dio aviso del hallazgo.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas