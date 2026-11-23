Un motorista ha resultado herido de consideración tras recibir un disparo con un arma de aire comprimido mientras circulaba por las inmediaciones de una gasolinera de Bajamar, en La Laguna, durante la tarde de este lunes. La Policía Local de La Laguna acudió al lugar después de recibir una llamada que alertaba de una posible detonación o disparo en la zona.
Una vez allí, los agentes comprobaron que una persona que circulaba en motocicleta había sufrido una herida en una pierna, aparentemente provocada por un proyectil disparado con un arma de aire comprimido.
Acordonan la zona e investigan el disparo en Bajamar
Ante la gravedad de las lesiones, los agentes procedieron a acordonar la zona y solicitaron la intervención de los recursos sanitarios.
Hasta el lugar se desplazaron también dos patrullas de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Científica, encargados de realizar las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.
La persona herida recibió asistencia sanitaria y posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Por el momento, no han trascendido detalles sobre la procedencia del disparo ni sobre la identidad de la persona que pudo efectuarlo.
El suceso continúa bajo investigación policial para determinar cómo se produjeron los hechos y esclarecer las circunstancias en las que el motorista resultó herido.