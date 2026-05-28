Buscan al conductor que huyó tras atropellar a un hombre en Bajamar

La Policía Local de La Laguna solicita ayuda a la ciudadanía para dar con el conductor o conductora que el pasado día 24 atropelló a un hombre de 55 años en Bajamar, informaron fuentes conocedoras del caso.
Pese a que la víctima sufrió lesiones de tal consideración que sigue ingresado en el Hospital Universitario de Canarias en estado crítico, el hoy fugitivo no solo no se detuvo para prestarle ayuda sino que además tampoco alertó a las autoridades sobre lo sucedido, abandonando así a su suerte al infortunado varón.
Para ayudar a su captura, los agentes facilitan un dato clave: conducía un Hyundai Coupé de color oscuro que presentaría daños recientes compatibles con el atropello, “especialmente en la parte frontal, parabrisas y laterales derechos”.
Por ello se garantiza “máxima confidencialidad” para quienes aporten cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero del fugitivo, solicitando especialmente colaboración a “talleres mecánicos, servicios de chapa y pintura, grúas y otros establecimientos relacionados con la reparación de vehículos.
Resta añadir que el suceso acaeció a las diez y media de la noche de dicho día 24 en la TF-13 a la altura de Bajamar.