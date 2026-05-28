Pillado infraganti en Tacoronte: asalta un popular guachinche y arremete contra la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Tacoronte han detenido recientemente a un varón de 36 años de edad, vecino del citado municipio tinerfeño, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en concurso con un delito de atentado a agentes de la autoridad.
Los hechos delictivos ocurrieron en horas de la madrugada, cuando aún estaba amaneciendo. Los agentes de la benemérita sorprendieron al acusado en el interior de un guachinche ubicado en el casco urbano de la localidad. El establecimiento hostelero se encontraba cerrado al público en ese momento.
Según las fuentes policiales, el presunto autor accedió por la fuerza al interior del local con el objetivo de cometer un delito contra el patrimonio, motivo por el cual los agentes actuantes procedieron a su inmediata detención.
Resistencia activa durante el arresto
Cabe destacar que el acusado hizo caso omiso a las advertencias de los guardias civiles cuando fue pillado infraganti dentro del establecimiento de comida tradicional. El varón mostró en todo momento una fuerte resistencia activa contra la patrulla, circunstancia por la que también se le imputa el citado delito de atentado a los agentes de la autoridad.
Durante el desarrollo de la intervención en el casco urbano de Tacoronte, las fuerzas de seguridad localizaron e intervinieron diversas herramientas utilizadas para acceder al interior del local.
Asimismo, los efectivos de la Guardia Civil consiguieron recuperar varios efectos procedentes del establecimiento, dinero en efectivo y el cajetín de una máquina expendedora de tabaco que presuntamente había sido forzada por el arrestado.
Amplio historial delictivo
El cuerpo policial ha confirmado que el detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales y presenta un amplio historial delictivo relacionado tanto con delitos contra las personas como contra el patrimonio.
El detenido, junto con las diligencias instruidas por el Puesto Principal de Tacoronte, ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.