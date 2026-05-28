Todo lo que se sabe hasta el momento de la grave pelea en Tenerife en la que ha muerto un hombre

Una grave pelea en Tenerife, concretamente en Las Verónicas, en el sur de la Isla, se ha saldado con un varón fallecido. La Policía Nacional se encuentra investigando lo ocurrido la pasada noche, cuando se produjeron los hechos.
Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) intentaron por todos los medios recuperar al fallecido, pero sus múltiples esfuerzos fueron en vano.
Lo que sabemos de la pelea en Tenerife
Los hechos. La pasada madrugada, en la zona de Las Verónicas, en Arona, en el sur de Tenerife, se origió una reyerta en la que se vieron implicadas varias personas. Fue tan grave que varios localez procedieron a echar el cierre.
Según Televisión Canaria, todo se habría originado después de que el ahora fallecido increpara a otro hombre, lanzándole un vaso de cristal a la cara.
El fallecido. Se trataría de un hombre de 37 años, de nacionalidad británica que, en principio, se encontraría en la Isla de vacaciones.
Un detenido. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 23 años como presunto autor de la muerte de su compatriota, pues se trataría de otro varón británico. Fueron miembros de seguridad de los locales los que retuvieron al hombre en un primer momento.