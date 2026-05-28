Confirman la muerte de un británico en la reyerta de Las Verónicas

Un británico de 37 años ha fallecido tras verse implicado durante la pasada madrugada en una reyerta con otro, de 23 años y también británico, en la popular zona de ocio nocturno de Las Verónicas, ubicada en el término municipal de Arona, según informa la Televisión Canaria.
Según indica la cadena pública, en la pelea hubo dos implicados, la víctima y el presunto agresor, quedando este último detenido en torno a la 01.00 horas, gracias a que la propia seguridad del local lo retuvo hasta la llegada de la Policía Nacional.
Los recursos de emergencia desplazados al lugar realizaron las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, si bien no se pudo hacer nada por salvar su vida. Asimismo, las autoridades ordenaron el cierre de los establecimientos de la zona.
Por su parte, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.