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Encuentran el cadáver de un hombre en un barranco de Canarias

Se solicitó un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias ante la dificultad del terreno.
Helicóptero del GES. DA
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El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este sábado en la zona del barranco de Guiniguada, por detrás del colegio San Vicente de Paul, en Las Palmas de Gran Canaria.

El aviso fue dado sobre las 8.00 horas de este sábado, por lo que hasta el lugar se desplazaron distintos servicios de emergencia, entre ellos efectivos policiales y bomberos, que confirmaron el fallecimiento del cuerpo hallado una vez se consiguió llegar a la zona utilizando material de escalada y rapel.

Posteriormente, se solicitó un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias ante la dificultad del terreno.

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Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un vecino de la zona que llevaba varios días desaparecido, si bien se emplaza a la espera y confirmación una vez culmine la identificación oficial del cuerpo.

El grupo de homicidios de la Policía Nacional ya se hace cargo de la investigacion de este suceso.

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