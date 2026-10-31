Un herido grave tras chocar un coche y una guagua en la TF-5

Un hombre de 44 años ha resultado herido grave tras una colisión entre un turismo y una guagua registrada en la noche de este viernes, 30 de octubre, en la autopista TF-5, a su paso por el municipio de Los Realejos, en Tenerife.
El accidente tuvo lugar a las 21.59 horas, a la altura del punto kilométrico 44, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibir la alerta, la sala operativa del 112 activó a los recursos de emergencia necesarios, entre ellos efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras.
Los Bomberos tuvieron que liberar a uno de los afectados
A su llegada al lugar del accidente, los Bomberos de Tenerife tuvieron que liberar a uno de los ocupantes del turismo, que se encontraba atrapado en el interior del vehículo. Los efectivos también realizaron las labores necesarias para asegurar el coche.
El personal sanitario del SUC, desplazado hasta la zona con dos ambulancias sanitarizadas y una de soporte vital básico, asistió a tres personas afectadas por la colisión.
El herido de mayor gravedad es un hombre de 44 años, que presentaba varios traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Tras ser atendido en el lugar, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Asimismo, un hombre de 30 años sufrió una crisis de ansiedad y un traumatismo leve en la espalda, por lo que fue evacuado al Hospital del Norte.
La tercera afectada, una mujer de 51 años que también presentaba varios traumatismos, recibió asistencia sanitaria, aunque rechazó su traslado a un centro hospitalario.
Intervención de la Guardia Civil en la TF-5
Agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar del siniestro, donde se encargaron de regular la circulación y elaborar el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.
Por su parte, el personal del servicio de mantenimiento de carreteras llevó a cabo las tareas de limpieza de la calzada tras el accidente.