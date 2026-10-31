Ofrecen 1.000 euros de recompensa por dos tortugas robadas en Tenerife tras 17 años con su familia

Los responsables de una finca de Tenerife ofrecen una recompensa de 1.000 euros para recuperar a dos tortugas morrocoy que, según denuncian, fueron robadas hace aproximadamente una semana. Los animales llevaban 17 años junto a sus cuidadores, que ahora solicitan colaboración ciudadana para encontrarlos y confían en que la difusión de su desaparición permita recuperarlos.
Anzar Armiche, responsable de El Sueño de Mamá, un espacio dedicado a la naturaleza, el bienestar y el respeto por los animales, se ha puesto en contacto con DIARIO DE AVISOS para dar visibilidad a lo sucedido y pedir ayuda a la población.
Las dos tortugas desaparecieron de la finca hace aproximadamente una semana y, desde entonces, sus responsables han intentado localizarlas sin éxito.
Para Armiche, se trata de una pérdida especialmente dolorosa, ya que ambos animales han formado parte de su vida durante casi dos décadas.
“Para nosotros no son simplemente animales. Son parte de nuestra familia, seres a los que hemos cuidado con muchísimo cariño y con los que compartimos nuestro día a día desde hace 17 años”, explica.
Una recompensa de 1.000 euros para recuperar las tortugas
Los responsables de El Sueño de Mamá ofrecen 1.000 euros de recompensa con el objetivo de facilitar la localización y recuperación de los dos animales.
También han preparado un cartel de búsqueda para que su desaparición llegue al mayor número posible de personas y alguien pueda aportar información sobre su paradero.
“No buscamos publicidad comercial ni protagonismo. Simplemente queremos que su desaparición llegue al mayor número posible de personas”, señala Armiche.
El responsable de la finca insiste en que, pese al tiempo transcurrido, mantienen la esperanza de recuperar a las tortugas.
“Quizás alguien las haya visto, sepa dónde están o pueda aportar alguna información que nos ayude a encontrarlas”, añade.
Por ello, hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana en Tenerife, con la esperanza de que la difusión del caso y la recompensa ofrecida permitan obtener alguna pista sobre el paradero de los animales.
“Desde entonces seguimos intentando encontrarlas y no queremos perder la esperanza de recuperarlas”, asegura Armiche, quien agradece cualquier ayuda que pueda contribuir a que las dos tortugas regresen a la finca donde han vivido durante los últimos 17 años.