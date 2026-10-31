Encuentran cabezas de gallos en un conocido mirador de Tenerife: sospechan de un ritual de santería

Un inquietante hallazgo ha generado preocupación en el municipio de Santa Úrsula, en Tenerife, después de que la página de Facebook Los Jardineros de Tenerife denunciara la aparición cabezas de gallos colgando por un posible ritual de santería en el conocido Mirador de la Cruz de La Atalaya.
Según la publicación difundida en redes sociales, el descubrimiento se produjo el pasado jueves, 29 de octubre, en este enclave natural situado en la zona alta del municipio, frecuentado por vecinos, visitantes y aficionados al senderismo.
Califican lo ocurrido como un “macabro hallazgo de santería” y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para intentar esclarecer quién podría estar detrás de estos hechos.
En su mensaje, hacen referencia a la posible desaparición de un gallo de alguna vivienda próxima, aunque no existe confirmación de que se haya producido el robo de un animal ni de que los restos estén relacionados con una práctica ritual.
“La colaboración ciudadana puede ayudar a erradicar este tipo de actos denunciando en la Policía”, señala la publicación, que anima a comunicar cualquier información que pudiera resultar relevante.
Un mirador muy visitado de Tenerife
El lugar donde se habría producido el hallazgo es el Mirador de la Cruz de La Atalaya, situado a unos 752 metros de altitud, en la parte alta de Santa Úrsula.
Este enclave forma parte del histórico Camino de Candelaria, una antigua ruta utilizada tradicionalmente por los peregrinos que se dirigían hasta la Villa Mariana.
El mirador ofrece unas amplias vistas del municipio y de la comarca de Acentejo, además de encontrarse próximo a espacios naturales de gran valor paisajístico y ambiental.
La publicación ha puesto el foco en la importancia de proteger estos espacios y de comunicar a las autoridades cualquier actuación que pudiera suponer un daño para los animales o el entorno natural.
Por el momento, no ha trascendido si los hechos han sido denunciados formalmente ante las autoridades ni si existe alguna investigación abierta para determinar el origen de lo encontrado.