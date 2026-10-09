Rituales de santería de hasta 5.000 euros en Tenerife: denuncian sacrificios de animales ante menores

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre las actividades de santería en una finca de Guía de Isora, en el sur de Tenerife, después de que salieran a la luz denuncias relacionadas con presuntos sacrificios de animales en presencia de menores y posibles prácticas de manipulación psicológica. Algunos de estos participantes llegarían a pagar hasta 5.000 euros por determinados rituales.
La presidenta de la Asociación Víctimas de la Santería, Victoria Vélez, ha abordado este viernes, 9 de octubre, la situación durante una intervención en Televisión Canaria, donde ha advertido de que existen varios afectados que llevan tiempo denunciando este tipo de prácticas.
Uno de los aspectos que más preocupa al colectivo es la supuesta participación de menores en ceremonias en las que se producirían sacrificios de animales, así como las posibles consecuencias psicológicas derivadas de su vinculación con estos grupos.
Según las denuncias, en estos rituales se llegan a sacrificarían baifos y gallos delante de niños, que también podrían estar sometidos a presiones para reducir sus relaciones sociales fuera de la congregación.
Denuncian sacrificios de animales y abandono de restos en la naturaleza
Durante su intervención, Vélez puso especial atención en el trato que reciben los animales durante determinadas ceremonias.
“En la santería existe maltrato animal, el sacrificio”, afirmó la presidenta de la asociación, que también denunció el abandono de restos procedentes de estos rituales en espacios naturales.
Según explicó, estos desechos pueden terminar en ríos, en el mar o en otros entornos naturales, una circunstancia que plantea posibles problemas ambientales y sanitarios.
La representante del colectivo también recordó que en Canarias se han denunciado episodios de profanación de tumbas relacionados con determinadas prácticas rituales, por lo que considera necesario investigar cualquier conducta que pueda constituir un delito.
La Guardia Civil investiga lo ocurrido en Guía de Isora
La investigación preliminar abierta por la Guardia Civil busca esclarecer las actividades desarrolladas en el sur de Tenerife. Entre los hechos denunciados figuran la posible exposición de menores a sacrificios de animales.
La santería no es ilegal en España. Su práctica, como la de otras creencias religiosas, está protegida por el derecho fundamental a la libertad religiosa. Sin embargo, esta protección no ampara comportamientos que vulneren la legislación vigente, independientemente de la religión o creencia bajo la que se desarrollen.
Por ello, determinadas conductas pueden tener consecuencias penales si constituyen delitos de maltrato animal, estafa, contra la salud pública o contra los derechos de los menores, entre otros.