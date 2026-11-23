La asociación SOS Desaparecidos ha difundido este lunes, 23 de noviembre, una alerta urgente por la desaparición de un hombre de 33 años en Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife, cuyo caso ha sido catalogado por la organización como de alta vulnerabilidad.
Según recoge el cartel difundido a través de sus redes sociales, el hombre, identificado en el aviso como Peter J., desapareció este mismo lunes en el citado municipio tinerfeño.
El desaparecido es de complexión atlética, tiene el pelo castaño y los ojos marrones, de acuerdo con la descripción facilitada por la asociación.
Solicitan la colaboración ciudadana
SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para localizar al hombre y ha difundido su fotografía con el objetivo de facilitar su búsqueda.
Cualquier persona que disponga de información que pueda contribuir a dar con su paradero puede ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726.