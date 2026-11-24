La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una nueva alerta urgente para solicitar la colaboración ciudadana en la búsqueda de Ricardo Andrés M. A., un hombre de 50 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado jueves, 19 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la información facilitada por la organización, el desaparecido mide 1,83 metros, es de complexión normal, tiene los ojos castaños y el pelo canoso.
La asociación solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se ponga en contacto a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.
Otras dos alertas por desaparición en Tenerife
Esta nueva alerta en Gran Canaria se suma a las difundidas durante los últimos días por SOS Desaparecidos en Tenerife.
Una de ellas corresponde a Edgar, desaparecido en La Laguna desde el pasado martes, 17 de noviembre, cuya alerta de búsqueda fue difundida el domingo.
Asimismo, la asociación solicitó este lunes, 23 de noviembre, colaboración ciudadana para localizar a Peter, un hombre de 33 años desaparecido en Icod de los Vinos, cuyo caso ha sido catalogado por la organización como de alta vulnerabilidad.
Canarias, entre las comunidades con más desapariciones
Canarias registró 3.304 denuncias por desaparición durante 2025, según el Informe anual de personas desaparecidas 2026, elaborado por el Ministerio del Interior.
El Archipiélago ocupó la cuarta posición por número de denuncias, únicamente por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).
En el conjunto de España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigaron 25.086 denuncias correspondientes a 16.024 personas durante ese ejercicio.
Según el Ministerio del Interior, el 90,7% de las denuncias registradas en 2025 fueron esclarecidas.
Estas cifras no representan el número de personas que permanecen desaparecidas en la actualidad, puesto que incluyen casos resueltos y distintos episodios de desaparición protagonizados por una misma persona.