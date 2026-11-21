La Policía Nacional ha localizado a Tomasa Josefa R. G., la mujer de 61 años cuya desaparición había sido comunicada el pasado 18 de noviembre en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Tras conocerse la noticia, las organizaciones que habían difundido su búsqueda han confirmado su localización y desactivado la alerta.
La asociación SOS Desaparecidos ha publicado una actualización en sus redes sociales en la que informa de la desactivación de la alerta emitida para encontrar a la mujer.
Por su parte, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) también ha confirmado la noticia mediante la difusión de un cartel actualizado con la palabra «LOCALIZADA».
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