Buscan a Jennifer, desaparecida en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Jennifer R. P., una mujer de 43 años desaparecida desde el pasado 2 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la información facilitada por la organización, Jennifer mide 1,60 metros de altura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos negros.
La asociación solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su localización se ponga en contacto con los canales habilitados.
🆘 DESAPARECIDA #Desaparecido #Missing #España #sosdesaparecidos #LasPalmasdeGranCanaria #LasPalmas https://t.co/xlHj9Lezvy— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) November 11, 2026
Piden ayuda para encontrar a Jennifer en Gran Canaria
SOS Desaparecidos ha facilitado el teléfono 868 286 726 para recibir cualquier dato que pueda contribuir a localizar a la mujer. Este número figura también entre los canales oficiales de contacto de la asociación.
La organización trabaja en la difusión de alertas de personas desaparecidas y en el apoyo a sus familiares, promoviendo la colaboración de la ciudadanía para facilitar su localización.