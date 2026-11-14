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Buscan a Jennifer, desaparecida en Canarias

La asociación solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero
Jennifer, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria. DA
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La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Jennifer R. P., una mujer de 43 años desaparecida desde el pasado 2 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información facilitada por la organización, Jennifer mide 1,60 metros de altura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos negros.

La asociación solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su localización se ponga en contacto con los canales habilitados.

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Piden ayuda para encontrar a Jennifer en Gran Canaria

SOS Desaparecidos ha facilitado el teléfono 868 286 726 para recibir cualquier dato que pueda contribuir a localizar a la mujer. Este número figura también entre los canales oficiales de contacto de la asociación.

La organización trabaja en la difusión de alertas de personas desaparecidas y en el apoyo a sus familiares, promoviendo la colaboración de la ciudadanía para facilitar su localización.

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