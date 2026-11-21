Un accidente de tráfico en la TF-5, a la altura de la incorporación desde Padre Anchieta en dirección a Santa Cruz de Tenerife, obliga a extremar la precaución durante la noche de este sábado, 21 de noviembre.
El siniestro se ha producido hace escasos minutos y, según las primeras imágenes recibidas, un turismo ha quedado atravesado en la calzada, junto a la mediana, con daños visibles en su parte delantera.
En la fotografía también se observan restos del vehículo esparcidos por la vía, mientras otros conductores circulan por los carriles próximos al lugar del accidente.
Por el momento, no ha trascendido si hay personas heridas ni las circunstancias que provocaron el siniestro.
Se recomienda a los conductores que circulen por este tramo de la autopista del Norte (TF-5) que reduzcan la velocidad, mantengan la distancia de seguridad y extremen la atención ante la presencia del vehículo accidentado.