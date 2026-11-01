Localizan al bañista desaparecido en El Médano en plena borrasca

El bañista al que buscaban este domingo, 1 de noviembre, en la playa de El Médano, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, ha logrado salir del agua por sus propios medios y se encuentra en buen estado de salud, según ha confirmado Salvamento Marítimo.
El incidente se produjo durante una jornada marcada por las fuertes lluvias y la inestabilidad meteorológica en Tenerife. Los servicios de emergencia habían recibido un aviso sobre un nadador en apuros en la zona, donde las primeras informaciones apuntaban a que un hombre había desaparecido tras introducirse en el mar.
Según ha explicado Salvamento Marítimo, el aviso fue trasladado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que informó de que agentes de la Policía Local y una ambulancia ya se encontraban en el lugar, aunque inicialmente no conseguían localizar al bañista.
Aviso @112canarias de nadador en apuros en #ElMédano Reportan que Policía Local y ambulancia ya están en zona; pero no le localizan. Controladores centro #Tenerife movilizan helimer 204 y salvamar Alpheratz que se suman a la búsqueda iniciada por neumática de bomberos. Posteriormente 112 reporta que el nadador ha podido salir del agua por sus propios medios y en buen estado de salud. Tripulaciones y unidades regresan a sus bases. Respondemos a todos los avisos. #SalvamentoMarítimo— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 1, 2026
Un helicóptero y una embarcación participaron en la búsqueda
Ante la situación, los controladores del Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife movilizaron el helicóptero Helimer 204 y la embarcación Salvamar Alpheratz, que se incorporaron al dispositivo de búsqueda iniciado por una embarcación neumática de los bomberos.
Sin embargo, posteriormente el 112 comunicó que el nadador había conseguido salir del mar por sus propios medios y se encontraba en buen estado de salud.
Tras recibir esta información, Salvamento Marítimo dio por finalizada su intervención y las tripulaciones y unidades movilizadas regresaron a sus respectivas bases.
El suceso coincide con el episodio de inestabilidad meteorológica que afecta este domingo a Tenerife, con alertas y prealertas por lluvias activadas en distintos puntos de la Isla.