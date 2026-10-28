Muere un hombre de 66 años tras ser atropellado en una carretera de Tenerife

Un hombre de 66 años ha fallecido este miércoles, 28 de octubre, tras sufrir un atropello en la carretera TF-320, a su paso por el municipio de Los Realejos, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso tuvo lugar sobre las 19.06 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió una llamada alertando de que un hombre había sido atropellado en la citada vía.
Tras recibir el aviso, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) recabó información de las personas que habían alertado del accidente y movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado.
Los sanitarios confirmaron su fallecimiento
A su llegada al lugar del atropello, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 66 años, sin posibilidad de realizar ninguna actuación para salvarle la vida.
Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico y elaborar el correspondiente atestado.