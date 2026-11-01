Facilitan el aterrizaje en Barcelona de un avión procedente de Tenerife por un problema técnico

Un avión que cubría la ruta entre Tenerife y Barcelona registró una incidencia técnica durante su aproximación al aeropuerto de El Prat. La tripulación comunicó el problema a los controladores aéreos, que modificaron las instrucciones de llegada para facilitar el aterrizaje. Finalmente, la aeronave tomó tierra sin nuevas incidencias.
Según ha informado la cuenta oficial de Controladores Aéreos en la red social X, los pilotos alertaron del problema cuando se aproximaban a la capital catalana. Ante esta situación, el personal de control autorizó una aproximación directa a la pista 06 izquierda, la más larga disponible en las condiciones de viento existentes.
La maniobra permitió que el avión completara su llegada al aeropuerto sin complicaciones, aunque no han trascendido detalles sobre la naturaleza de la avería ni el sistema de la aeronave que resultó afectado.
El vuelo procedente de Tenerife llegando a #Barcelona nos comunica indicación de problema técnico por lo que le autorizamos para aproximación directa a la pista 06L, la más larga. No obstante, estamos en configuración nocturna de pistas cruzadas 🌜por cuestiones de ruido. Esto hace que tengamos que reorganizar la secuencia, reteniendo llegadas, pero también pudiendo sacar más salidas. Una vez el tráfico toma y libra sin incidencias, retomamos la operativa nocturna de pistas cruzadas, dejando más espacio entre los aviones que llegan para poder intercalar despegues ✈️🛫 #aviacion #atc— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 1, 2026
Los controladores modificaron la aproximación del vuelo
La incidencia se produjo durante el horario nocturno, cuando el aeropuerto de Barcelona-El Prat utiliza una configuración de pistas distinta a la habitual durante otras franjas del día.
Los controladores explicaron, a través de un vídeo publicado en redes sociales, que durante la noche el aeropuerto trabaja con una configuración de pistas cruzadas para reducir las molestias acústicas en las poblaciones cercanas.
En estas condiciones, las aeronaves que llegan a Barcelona realizan normalmente su aproximación desde el mar por la pista 02, mientras que los despegues se efectúan por otra pista más alejada de las zonas habitadas.
Sin embargo, cuando los pilotos del vuelo procedente de Tenerife comunicaron el problema técnico, los controladores facilitaron una trayectoria directa hacia la pista 06 izquierda.
Esta decisión permitió adaptar la operación a las circunstancias del avión y a las condiciones meteorológicas existentes en ese momento.
Por qué las pistas cruzadas condicionan los aterrizajes
El personal de control aéreo también explicó que la configuración nocturna reduce la capacidad operativa del aeropuerto.
El motivo es que los aterrizajes y despegues se realizan en pistas cuyas trayectorias se cruzan, lo que obliga a mantener una mayor separación entre aeronaves.
De esta manera, los controladores deben coordinar los movimientos para permitir que los aviones despeguen de forma segura entre las llegadas programadas.
En el caso del vuelo procedente de Tenerife, se autorizó una aproximación diferente a la prevista inicialmente para facilitar su aterrizaje.
La aeronave consiguió tomar tierra sin incidencias adicionales, según confirmaron los propios controladores aéreos.