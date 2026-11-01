La borrasca que afecta este domingo, 1 de noviembre, a Tenerife ha provocado desprendimientos, caídas de ramas, inundaciones puntuales y cortes de suministro eléctrico en distintos puntos de la Isla. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha informado de cerca de medio centenar de incidencias en Canarias desde la pasada medianoche.
En Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento ha contabilizado una decena de intervenciones durante el primer tramo de la alerta por lluvias. Entre las más destacadas figuran la caída de una rama de grandes dimensiones en la Rambla de Santa Cruz, desprendimientos en El Tablero y María Jiménez, y el apagón registrado a primera hora de la mañana.
Los servicios de emergencia permanecen movilizados ante la evolución del temporal, que también ha dejado fuertes precipitaciones en el Sur de Tenerife y nieve en las zonas más elevadas del Teide.
Desprendimientos y una rama de grandes dimensiones en Santa Cruz
Una de las incidencias más destacadas se ha registrado en la Rambla de Santa Cruz, donde la caída de una rama de gran porte ha obligado a cortar la circulación en su confluencia con la calle Numancia.
Según ha informado el Ayuntamiento, el tráfico ha permanecido interrumpido durante la mañana para permitir los trabajos de retirada y limpieza de la zona.
También se han producido pequeños desprendimientos en la calle Capuchina, en El Tablero, con caída de piedras sobre la calzada.
En María Jiménez, concretamente en la calle Lombardía, varias piedras desprendidas de una ladera han golpeado un vehículo estacionado. El Consistorio precisa que los daños materiales no son graves.
La Policía Local también ha intervenido en distintos desprendimientos registrados a lo largo de la carretera TF-12, que atraviesa el macizo de Anaga.
Por su parte, efectivos de la Unidad del Medio Natural (UMEN) han realizado trabajos preventivos en Anaga, además del balizamiento y cierre de senderos en diferentes puntos de las zonas montañosas del municipio.
Un apagón afecta a 180.000 abonados
El temporal también ha coincidido con una incidencia eléctrica de gran alcance durante las primeras horas de este domingo.
Según la información facilitada por Red Eléctrica y el Cabildo de Tenerife, unos 180.000 abonados se quedaron sin suministro eléctrico a consecuencia de una avería registrada alrededor de las 8.24 horas.
El servicio quedó restablecido a las 8.51 horas, después de aproximadamente 27 minutos.
El corte afectó a distintas zonas de Tenerife y también se comunicaron incidencias en el suministro de La Gomera, según el CECOES 112.
En Santa Cruz, el Ayuntamiento ha confirmado que la normalidad regresó tras la recuperación del servicio eléctrico.
⛈️⛈️ Así corría el agua durante la mañana de este domingo en el barranco de Montaña Pelada, en El Médano. Es fundamental extremar las precauciones, evitar desplazamientos que no sean imprescindibles y mantenerse informados a través de los canales oficiales. https://t.co/9l6y09L9qL— Diario de Avisos (@diariodeavisos) November 1, 2026
Inundaciones en El Médano y nieve en el Teide
Las precipitaciones han tenido especial intensidad en el Sur de Tenerife, donde El Médano registró 26 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 8.00 y las 9.00 horas, según los datos comunicados durante la mañana.
El Cabildo de Tenerife ha informado de inundaciones puntuales en calles próximas a la playa principal de esta localidad del municipio de Granadilla de Abona.
Vaya tromba cayó esta mañana en el #Médano… Bajaba un chorretón de agua impresionante desde el interior hacia la playa principal. #Tenerife #Canarias #AEMET #IslasCanarias #playa #inundaciones #Meteorología #Borrasca Vídeo y Fuente: Merche Camba y Ultima hora (Tiktok) https://t.co/ja0Pae3Gm3— @Chacho chacho. (@Ivany720) November 1, 2026
En esa misma zona se activó un operativo para buscar a un bañista que se encontraba en apuros. Salvamento Marítimo movilizó el helicóptero Helimer 204 y la Salvamar Alpheratz, aunque posteriormente el hombre logró salir del agua por sus propios medios y en buen estado de salud.
La borrasca también ha dejado nieve en el entorno del Pico del Teide y el Refugio de Altavista, coincidiendo con el paso de precipitaciones por las cumbres de la Isla.