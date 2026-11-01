La borrasca descarga casi 30 litros de lluvia en el Sur de Tenerife

La borrasca que afecta este domingo, 1 de noviembre, a Canarias ha dejado importantes acumulaciones de lluvia durante las primeras horas de la jornada. La estación del aeropuerto Tenerife Sur encabeza los registros recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con 29,9 litros por metro cuadrado hasta las 11.20 horas.
Las precipitaciones también han sido destacadas en otros puntos de Tenerife. Según los datos de Aemet, la estación de Las Cañadas del Teide, en La Orotava, acumulaba 29,2 litros por metro cuadrado hasta las 10.00 horas, mientras que Güímar alcanzaba los 24 litros hasta las 11.10 horas.
Estos registros reflejan la incidencia de las lluvias en distintas zonas de la Isla durante una mañana marcada por la inestabilidad meteorológica.
Dónde ha llovido más en Canarias este domingo
Además de Tenerife, El Hierro figura entre las Islas con precipitaciones destacadas durante la mañana.
La estación de El Pinar, Depósito, registraba 15,6 litros por metro cuadrado hasta las 10.00 horas. Le seguían Frontera, Sabinosa, con 15 litros hasta las 06.00 horas, y El Pinar, La Dehesa, con 13 litros hasta las 11.00 horas.
En Valverde se contabilizaban 12 litros por metro cuadrado, mientras que la estación de San Andrés alcanzaba los 10 litros.
En Tenerife, la estación de Arico acumulaba 14,4 litros por metro cuadrado, mientras que Santa Cruz de Tenerife registraba 10 litros hasta las 11.20 horas.
Las cantidades corresponden a los datos disponibles durante la mañana, por lo que podrán aumentar a medida que avance la jornada y se actualicen las estaciones meteorológicas.
Canarias mantiene las alertas ante la borrasca
Las precipitaciones coinciden con las alertas activadas por el Gobierno de Canarias ante el paso de la borrasca.
La Dirección General de Emergencias mantiene en situación de alerta por lluvias el área metropolitana de Tenerife, así como las cumbres y la vertiente oeste de La Palma. El resto de ambas Islas, junto con El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, permanece en prealerta.
La Aemet contempla la posibilidad de precipitaciones que alcancen o superen los 30 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas bajo alerta.
La inestabilidad podría continuar durante el lunes 2 de noviembre en las islas occidentales, con nuevos chubascos localmente fuertes, según las previsiones oficiales.