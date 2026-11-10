Un cese ilegal desata el ‘baile’ de jefes en la Policía de San Miguel

En poco más de un mes, la Policía Local de San Miguel de Abona ha tenido tres jefes distintos. El tercero de ellos denunció a un exjefe por supuesta agresión en la Jefatura, y un juzgado ya lo ha condenado en primera instancia. El origen se remonta al verano de 2023, cuando el concejal de Seguridad Ciudadana, Julián Jesús Martín, apartó al entonces subinspector y jefe del cuerpo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado recientemente ilegal aquella decisión. El portavoz del PSOE, José Carlos Rodríguez, llevó la situación al último pleno municipal y responsabilizó directamente de esta crisis al edil.
El 14 de agosto de 2023, Martín revocó el nombramiento de José Domingo Rodríguez Donate como subinspector. Rodríguez era jefe del cuerpo desde octubre de 2021 y ocupaba esa plaza de forma provisional desde octubre de 2022, por un plazo máximo de dos años. El concejal había firmado tres días antes una providencia en la que consideraba que el nombramiento “no era necesario” para el funcionamiento de la Jefatura.
Los servicios jurídicos de Recursos Humanos emitieron un informe desfavorable el mismo día de la revocación. Vía decreto, el concejal afirmó que no compartía “su carácter desfavorable” y que el informe no era determinante, porque podía “aportarse con posterioridad a la revocación”. Como justificación, alegó que había desaparecido la “urgencia y necesidad” que motivó el nombramiento. En ese momento, Rodríguez Donate estaba de baja por incapacidad temporal. La jefatura pasó a manos de otro oficial.
El 31 de octubre de 2023, el edil desistió además del proceso para cubrir esa plaza de forma definitiva por promoción interna. Las bases de la convocatoria no habían sido aprobadas, pese a que ya se había emitido la orden de redactarlas. El concejal argumentó que el procedimiento se iba a prolongar “más de lo deseado” y que no hacía falta cubrir la plaza a corto plazo. Sin embargo, el decreto de 2022 que dio origen al nombramiento recordaba que, según varios informes, la plantilla apenas alcanzaba el 40% de la ratio de agentes recomendada.
Rodríguez Donate recurrió y ganó. El TSJC declaró ilegal el pasado verano la revocación porque “no estaba debidamente justificada”, y ordenó readmitirlo y pagarle los salarios de tramitación. El Ayuntamiento todavía está calculando esa cantidad, que rondaría entre 30.000 y 40.000 euros.
Tras varios requerimientos del funcionario, la sentencia se ejecutó en septiembre de este año. Un decreto de Alcaldía lo repuso en el cargo y cesó al oficial que lo había sustituido. Sin embargo, el primer oficial, que dirigió el cuerpo desde 2023, seguía de baja, así que en octubre la jefatura pasó a un tercer oficial.
Coste a las arcas y “gestión rigurosa”
El portavoz socialista lamentó que la situación genere “incertidumbre” en un servicio esencial para la seguridad ciudadana. Pidió al gobierno municipal que explique cuánto costará a las arcas públicas la revocación declarada ilegal y reclamó “una dirección estable y una gestión rigurosa, no una sucesión de decisiones que terminan en los tribunales”.
El Ayuntamiento rechazó la lectura hecha por la oposición y atribuyó los sucesivos cambios en la jefatura a “situaciones de incapacidad personal”. Además, aseguró que busca soluciones para mejorar la presencia y los servicios de la Policía Local, “tanto en medios humanos como materiales, actuando de la manera más eficiente posible”.
Mientras tanto, la tensión ha estallado dentro del propio cuerpo. El actual jefe ha denunciado ante la Guardia Civil de Granadilla de Abona a su antecesor por una presunta agresión dentro de la Jefatura. Según el denunciante, tras una discusión, este “le golpeó en el tórax y lo derribó, delante de otros agentes”. Ya existe una sentencia en primera instancia, que condena al oficial denunciado, aunque no es firme. Aún cabe recurso de apelación.