112 nuevas viviendas para trabajadores canarios en el sur de Tenerife: de una a tres habitaciones

El sur de Tenerife va a contar en los próximos mes con una nueva alternativa residencial dirigida a los trabajadores canarios. Las Chafiras, en San Miguel de Abona, acogerá en 2027 Las Calandrias, una promoción de 112 viviendas de una, dos y tres habitaciones que se levantará en la calle Miguel Delgado Calcerrada. Todas las unidades incluyen plaza de garaje y trastero.
El proyecto está dirigido a aquellas familias que buscan un hogar asequible sin tener que renunciar a la calidad de la construcción ni a los servicios del entorno.
Las viviendas disponen de terraza, lo que amplía el espacio habitable al aire libre. Además, las situadas en la primera y la segunda planta incorporan un cuarto lavadero, una solución práctica que evita ocupar zonas de la vivienda con tareas domésticas.
La variedad de tipologías, con opciones de uno, dos y tres dormitorios, permite que el proyecto responda a perfiles distintos, desde personas que se independizan o parejas jóvenes hasta familias con hijos.
Por su parte, el garaje y el trastero, incluidos en todos los casos, completan una oferta que resuelve el aparcamiento y el almacenaje desde el primer día.
Ubicación
La parcela se encuentra a unos dos minutos de la autopista, lo que deja tanto el sur como el norte de la isla a una distancia corta.
El aeropuerto Tenerife Sur queda a menos de cinco minutos, una circunstancia especialmente relevante para quienes trabajan en el sector turístico y en los servicios vinculados a la actividad aeroportuaria, uno de los principales motores de empleo de la comarca.
Desde las viviendas se divisan el mar, el núcleo de Golf del Sur, Montaña Roja y el aeropuerto, unas vistas que combinan paisaje costero y de montaña.
El entorno cuenta con supermercados, gimnasios y un centro comercial cercanos. De este modo, buena parte de la vida diaria, desde la compra semanal hasta el ocio o el deporte, se puede resolver sin grandes desplazamientos y sin depender en exceso del vehículo privado.
Aislamiento, confort y eficiencia energética
La construcción emplea materiales de primera calidad y además se ajusta a la normativa europea. Uno de los aspectos que más destaca es el doble aislamiento entre viviendas, con el que se busca que no se perciban los ruidos de los vecinos de al lado ni de los de arriba, una de las quejas más habituales en los edificios residenciales.
El propio diseño busca aislar el ruido de los aviones —algo fundamental dada la cercanía del aeropuerto— y mantener el interior fresco sin depender constantemente del aire acondicionado.
En el apartado energético, las viviendas incorporan termos de aerotermia y cuentan con una calificación de eficiencia energética de tipo A. Esta combinación apunta a un consumo reducido y, con ello, a facturas más contenidas para las familias que las habiten.
Cada portal agrupa únicamente seis viviendas. Según el promotor, esta distribución otorga más privacidad a las zonas comunes, reduce el trasiego en los accesos y favorece una convivencia más tranquila y cercana entre los vecinos.
La apertura de Las Calandrias está prevista para 2027