La borrasca deja nieve en el Teide mientras las lluvias continúan en Tenerife

La borrasca que afecta este domingo, 1 de noviembre, a Canarias ha dejado nieve en el Teide, concretamente en el entorno del Pico y del Refugio de Altavista, mientras las precipitaciones continúan en buena parte de Tenerife.
Los accesos al Pico del Teide están restringidos debido a la presencia de nieve a partir de los 2.700 metros de altitud y solo se permite el paso a los montañeros que dispongan de equipamiento específico para condiciones invernales.
La visita al Parque Nacional del Teide continúa permitida, aunque las restricciones afectan a los accesos a las zonas de alta montaña para evitar riesgos derivados de la nieve, ha detallado el Cabildo de Tenerife.
La nevada se ha producido como consecuencia del paso de una línea convectiva, una banda de nubes asociada a la inestabilidad atmosférica que puede generar precipitaciones intensas. En las zonas más elevadas del Teide, las condiciones han favorecido que estas precipitaciones sean en forma de nieve.
❄️❄️La borrasca deja nieve en el Teide mientras las lluvias continúan en Tenerife La borrasca que afecta este domingo, 1 de noviembre, a Canarias ha dejado nieve en el Teide, concretamente en el entorno del Pico y del Refugio de Altavista, mientras las precipitaciones continúan en buena parte de Tenerife.— Diario de Avisos (@diariodeavisos) November 1, 2026
Este episodio coincide con una jornada marcada por las fuertes lluvias en Tenerife, donde el Gobierno de Canarias mantiene activada la alerta en el área metropolitana.
La situación también afecta a La Palma, con alerta en las cumbres y la vertiente oeste de la Isla, mientras que el resto de Tenerife y La Palma, junto con El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, permanecen en prealerta por precipitaciones.
Según la Dirección General de Emergencias, las lluvias pueden alcanzar o superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas bajo alerta.
La previsión apunta a que la inestabilidad continuará durante el lunes 2 de noviembre en las islas occidentales, con posibilidad de nuevas precipitaciones localmente fuertes.