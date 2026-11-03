Seis pueblos de Canarias aspiran a convertirse en el Pueblo Mágico de España 2027: así puedes votar

Seis municipios de Canarias compiten por convertirse en el Pueblo Mágico de las Islas en 2027, un reconocimiento que se decidirá mediante votación popular. Los ciudadanos ya pueden apoyar a su localidad favorita en una convocatoria que reúne a 169 pueblos de toda España y cuyo plazo de participación finalizará el próximo 13 de noviembre.
Los Premios Regionales de Pueblos Mágicos de España 2027 buscan reconocer el patrimonio, las tradiciones y el atractivo de los municipios rurales. La organización anunciará los ganadores el lunes 16 de noviembre, después de contabilizar los votos válidos registrados en cada territorio.
Canarias cuenta con una categoría propia dentro del concurso, por lo que el municipio más votado recibirá el reconocimiento de Pueblo Mágico de Islas Canarias 2027.
Cuáles son los seis Pueblos Mágicos de Canarias
Los seis municipios canarios que integran la Red de Pueblos Mágicos de España son Arona e Icod de los Vinos, en Tenerife; Artenara, en Gran Canaria; Tijarafe y Villa de Mazo, en La Palma; y Vallehermoso, en La Gomera.
Estas localidades destacan por su patrimonio histórico, sus tradiciones y sus paisajes. La convocatoria de 2027 permitirá elegir mediante votación popular al municipio que recibirá el reconocimiento regional.
Cómo votar por los Pueblos Mágicos de Canarias 2027
La votación es gratuita y está abierta a personas mayores de 18 años residentes en España. Para participar, hay que acceder a la web oficial de los Premios Pueblos Mágicos 2027, seleccionar la categoría de Islas Canarias y votar por el municipio favorito.
La organización permite emitir un máximo de tres votos diarios desde una misma dirección IP, que pueden repartirse entre diferentes localidades o destinarse a un mismo municipio. También es posible volver a participar en días sucesivos.
El límite se aplica al conjunto del concurso y no a cada categoría por separado. Por tanto, quienes compartan una misma conexión a internet deberán tener en cuenta esta restricción.
La votación permanecerá abierta hasta las 22.59 horas del viernes 13 de noviembre, hora canaria.
Cuándo se conocerá el Pueblo Mágico de Canarias
El resultado de los Premios Regionales de Pueblos Mágicos de España 2027 se anunciará el lunes 16 de noviembre.
En cada uno de los diez ámbitos territoriales resultará ganador el municipio que consiga el mayor número de votos válidos.
La convocatoria es independiente de los Premios Nacionales de la entidad y contempla un reconocimiento específico para Canarias.
Los pueblos galardonados recibirán sus trofeos durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de 2027.
Participar en la votación también permite optar a premios
La iniciativa cuenta con la colaboración de 13 establecimientos que aportan alojamientos rurales, experiencias gastronómicas, actividades y otros obsequios para incentivar la participación ciudadana.
La organización sorteará tres premios entre las personas que voten y se inscriban correctamente en el sorteo mediante el formulario habilitado.
Entre las experiencias disponibles figura una actividad familiar en Arona, Tenerife, organizada por Riendas de Esperanza, que incluye una visita a sus instalaciones y actividades con caballos y otros animales.
La inscripción en el sorteo es independiente de la votación y requiere completar un formulario con los datos personales solicitados.
Un concurso con 169 municipios de España
En esta edición participan 169 municipios distribuidos en diez ámbitos territoriales.
Andalucía encabeza la representación, con 59 localidades, seguida de Castilla y León, con 21, y Aragón, con 18. También participan Asturias, Extremadura, Galicia y Canarias, además de tres agrupaciones que reúnen municipios de distintas comunidades autónomas.
La iniciativa está impulsada por Pueblos Mágicos de España, una red gestionada por una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2016 que promueve el patrimonio local, las tradiciones y el desarrollo turístico y económico de los municipios rurales.
La votación permitirá elegir a los pueblos ganadores de cada territorio, entre ellos el representante de Canarias, que se conocerá el próximo 16 de noviembre.