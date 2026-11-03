El HUC realiza la primera implantación en Canarias de una prótesis de cadera de cerámica

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado las primeras implantaciones en el archipiélago de la prótesis de superficie de cadera ‘ReCerf’, un innovador sistema de recubrimiento articular de cerámica-cerámica.
Esta es la primera vez que se utiliza este modelo en Canarias, señala el HUC en una nota.
A diferencia de una prótesis total de cadera convencional, en la que se sustituye la cabeza femoral y se introduce un vástago en el interior del fémur, la prótesis de superficie permite conservar gran parte de la cabeza y el cuello femoral, recubriéndolos con una superficie cerámica.
Esta preservación ósea representa una ventaja potencial, especialmente en pacientes jóvenes que podrían necesitar una nueva intervención a lo largo de su vida.
Además, el sistema utiliza superficies articulares de cerámica-cerámica, evitando los problemas relacionados con la liberación de iones metálicos que limitaron la utilización de anteriores generaciones de prótesis de superficie metal-metal.
Las primeras dos intervenciones se realizaron con la colaboración del doctor Luis Novoa, de la Clínica CEMTRO de Madrid, cirujano con experiencia en esta tecnología, que se desplazó al HUC para proporcionar formación y asesoramiento técnico al equipo en la introducción de este procedimiento.
Actualmente ya las está realizando el equipo del HUC que las ha incorporado a su práctica.
La técnica está especialmente orientada a pacientes relativamente jóvenes, activos que hacen deporte habitualmente o trabajos con demanda física, con artrosis avanzada de cadera y buena calidad ósea.
Entre sus ventajas potenciales destacan la conservación del hueso femoral, el mantenimiento de una biomecánica próxima a la natural y la posibilidad de preservar un elevado nivel de actividad física.
No obstante, su indicación requiere una valoración individualizada y no sustituye a las prótesis convencionales, que continúan ofreciendo excelentes resultados clínicos y una supervivencia ampliamente demostrada.
Las intervenciones realizadas se han llevado a cabo mediante abordaje anterior directo de cadera, una técnica que permite acceder a la articulación a través de un plano intermuscular, procurando preservar la musculatura circundante.
La introducción de esta tecnología amplía las alternativas quirúrgicas disponibles en el HUC y representa un paso adelante en la incorporación de técnicas de preservación ósea para el tratamiento de la artrosis de cadera.
Aunque los resultados clínicos iniciales publicados son prometedores, todavía se necesita seguimiento a largo plazo para establecer sus ventajas respecto a las prótesis totales convencionales.
La incorporación de esta técnica ha sido impulsada desde la unidad de cirugía de cadera del centro, dirigida por el doctor José Luis Pais, y ha contado con la participación de los doctores María Trinidad Fernández y Julio Morales, especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología.