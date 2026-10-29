En Canarias, entre un 40% y un 50% de la población presenta alguna enfermedad alérgica frente al 35% del resto del país. Las temperaturas estables y una elevada humedad favorecen la proliferación de ácaros del polvo (80%) y a lo que se suma la presencia de la calima como agravante de alergias respiratorias, mientras que el asma ronda el 18% de la población canaria.
Por otro lado, la prevalencia de las alergias alimentarias se ha duplicado en los últimos años en España, debido a factores ambientales, indicó el presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), Ignacio Dávila.
Entre los factores que propician la aparición de una alergia alimentaria se encuentran cambios en la dieta o en la composición de los alimentos, y modificaciones en la microbiota intestinal, que ejerce un efecto inmunorregulador desde el principio del desarrollo del humano.
Se observa el aumento de las moléculas capaces de alterar la barrera mucosa que separa el cuerpo humano del exterior y facilita la entrada de los alérgenos, como los detergentes, el humo del tabaco, las enfermedades respiratorias, los microplásticos y fármacos.
En los primeros años de vida las causas más frecuentes de alergia alimentaria son en general a la leche y el huevo, y desde los tres hasta los 15 años, varían según la exposición a los alimentos de cada zona geográfica específica.
La principal causa de alergia alimentaria en la Península son las frutas, mientras “en Canarias lo son los mariscos y los frutos secos”, afirmó la coordinadora de la Unidad de Alergia Alimentaria del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Paloma Poza. “La intolerancia a los mariscos guarda relación con que la principal causa de alergia respiratoria es a los ácaros”.
Tanto los ácaros, que son artrópodos, como los mariscos “comparten una serie de proteínas muy similares en su estructura” que justifican que las personas, una vez que se hacen alérgicas a los ácaros, tengan mayor riesgo de presentar reacción cuando se exponen a las proteínas de los mariscos.
“Hay quienes son alérgicas a todos los mariscos, otras que lo son solo a los crustáceos, los cefalópodos y los gasterópodos, y otros únicamente a las lapas, algo muy especial de Canarias” y que puede provocar reacciones alérgicas graves, como broncoespasmos y anafilaxia.
Las personas confunden una alergia con una intoxicación alimentaria, por lo que es necesario un diagnóstico adecuado para diferenciarlas y prescribir pautas.
1.600 especialistas en alergia analizan desafíos en el abordaje y el diagnóstico
Maspalomas acoge el Simposio de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica que reunirá a 1.600 especialistas para analizar las novedades y desafíos en el diagnóstico y abordaje, inmunoterapia oral, esofagitis eosinofílica, medicina de precisión, herramientas diagnósticas, impacto psicológico e IA.