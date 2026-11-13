Activistas de CanaryPride consiguen suspender el taller de Lucía Etxebarria en Arona

La sesión de tarde del taller de escritura creativa que Lucía Etxebarria tenía previsto impartir ayer en Arona terminó suspendiéndose tras la protesta protagonizada por activistas de CanaryPride. La movilización, desarrollada de manera pacífica, dio lugar a un episodio de gran tensión en el que se produjo un enfrentamiento verbal entre la escritora y las personas concentradas, que requirió la intervención policial.
La protesta tenía como objetivo expresar el rechazo de la asociación a la contratación de Etxebarria para una actividad cultural organizada por Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Arona, debido a sus posicionamientos públicos en relación con los derechos de las personas trans.
Durante la concentración se escucharon consignas reivindicativas. Sin embargo, la tensión aumentó cuando la escritora se enfrentó verbalmente a las personas manifestantes, elevando la voz y perdiendo las formas, tal y como puede observarse en las grabaciones difundidas por la asociación den sus redes sociales.
«Fuimos a expresar nuestro rechazo, no a agredir ni amenazar a nadie. Estábamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos y a defender los derechos de las personas trans», señala una de las personas activistas asistentes.
Tras lo sucedido, Lucía Etxebarria publicó varios mensajes en sus redes sociales en los que responsabilizó a las personas concentradas de impedir el desarrollo del taller y atribuyó la movilización a supuestos intereses partidistas. CanaryPride rechaza estas afirmaciones y considera que no reflejan fielmente lo ocurrido. “No estamos aquí por ningún partido político. Nos mueve la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGTBIQA+. Llevamos años trabajando por ello y no vamos a dejar de hacerlo”, manifiesta otra de las activista participante de escracheo.
CanaryPride recuerda que su movilización responde exclusivamente a su compromiso con la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBIQA+. La asociación considera que las administraciones públicas deben actuar con responsabilidad en la programación de actividades culturales y garantizar que sus decisiones sean coherentes con los valores de respeto y diversidad.
La entidad reafirma su compromiso con el activismo pacífico y la defensa de los derechos del colectivo, sin renunciar a denunciar públicamente aquellas decisiones institucionales que considere contrarias a estos principios.