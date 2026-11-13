El Gobierno de Canarias vuelve a la carga por la momia guanche de Erques: amenaza con acudir a los tribunales

El Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso para reclamar la devolución de la momia guanche de Erques, que permanece almacenada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha confirmado este viernes, 13 de noviembre, que el Ejecutivo ya ha presentado un requerimiento formal al Estado y que acudirá a los tribunales si no consigue su restitución.
La reclamación cuenta con el respaldo del Cabildo de Tenerife, cuya presidenta, Rosa Dávila, ha recordado que las instituciones canarias llevan más de 50 años solicitando el regreso de estos restos humanos. Ambos dirigentes han defendido su postura durante el Simposio Internacional Diásporas Patrimoniales, celebrado en Tenerife.
La momia, considerada una de las mejor conservadas de la cultura guanche, corresponde a un varón que vivió en torno al siglo XII. Fue recuperada en 1763 de un enterramiento aborigen en el barranco de Herques, en el sur de Tenerife, y trasladada a Madrid en 1776.
Desde febrero de 2025 permanece fuera de la exposición pública del Museo Arqueológico Nacional, después de que el Ministerio de Cultura revisara los criterios éticos para mostrar restos humanos.
Clavijo confirma un requerimiento previo a la vía judicial
Fernando Clavijo ha explicado que el Gobierno de Canarias lleva toda la legislatura intentando alcanzar un acuerdo con la Administración General del Estado para que la momia regrese a la Isla.
Sin embargo, ante la falta de avances, el Ejecutivo autonómico ha decidido dar un nuevo paso administrativo.
“Estamos hablando de un tema administrativo y de voluntad política”, ha afirmado el presidente canario, convencido de que existen argumentos suficientes para exigir la devolución.
Según ha detallado, el Gobierno ya ha presentado un requerimiento formal al Estado, trámite previo a una posible reclamación judicial.
Clavijo sostiene que no existen impedimentos técnicos, académicos ni patrimoniales que justifiquen la permanencia de los restos en Madrid. También ha insistido en que la petición no afecta a una pieza actualmente expuesta al público, sino a una momia que se encuentra almacenada.
“No estamos pidiendo que se retorne algo que está en exposición en este momento”, ha señalado.
El presidente considera que los restos humanos de los antepasados requieren un tratamiento diferente al de cualquier otro bien patrimonial y ha reclamado sensibilidad institucional para facilitar su regreso.
Canarias espera un cambio de postura tras las elecciones generales
El Gobierno autonómico confía en que el Ejecutivo central que se forme después de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 atienda la reclamación.
Los comicios están convocados oficialmente para esa fecha, según el Real Decreto 806/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Clavijo ha reconocido que desconoce si el resultado electoral facilitará la devolución, aunque espera que el próximo Gobierno muestre mayor disposición.
“Entre estar en un almacén y estar aquí, como comprenderán, no hay color”, ha declarado.
El presidente también ha defendido el derecho de los investigadores y de la ciudadanía canaria a estudiar y conocer sus orígenes guanches desde el territorio del que proceden los restos.
Rosa Dávila reclama el regreso de la momia tras más de 50 años
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reclamado que la momia de Erques vuelva a la Isla y ha denunciado la dispersión del patrimonio cultural canario.
“Hay culturas como la nuestra, como la canaria, que han sido expoliadas y buena parte de nuestro patrimonio, además de restos humanos, se encuentra disperso por todo el mundo”, ha afirmado.
Dávila ha recordado que el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) conserva actualmente una reproducción de la momia, pero no la pieza original.
También ha señalado que la reivindicación se ha trasladado durante décadas mediante cartas oficiales, reuniones y distintas gestiones institucionales.
“Llevamos más de 50 años reivindicando la devolución de la momia de Erques”, ha insistido.
La presidenta ha defendido la necesidad de establecer un diálogo “honesto, franco y sincero” con las instituciones que custodian patrimonio procedente de otros territorios.
La Declaración de Tenerife busca impulsar la restitución
El Simposio Internacional Diásporas Patrimoniales, celebrado los días 12 y 13 de noviembre, reúne a especialistas de distintos países para abordar la dispersión y devolución de bienes arqueológicos.
Según informó el Gobierno de Canarias, el encuentro cuenta con 25 especialistas y representantes vinculados a instituciones de 13 países.
Las instituciones canarias esperan que la denominada Declaración de Tenerife refuerce los argumentos científicos y patrimoniales para solicitar el traslado de la momia al Archipiélago.
Clavijo considera que este encuentro permitirá superar las objeciones técnicas a la devolución, mientras que Dávila confía en que marque un punto de inflexión en una reclamación que se prolonga desde hace décadas.
“Nuestra reivindicación es clara: queremos que la momia de Erques vuelva a Tenerife, a la tierra a la que pertenece”, ha concluido la presidenta insular.