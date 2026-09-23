Lucía Etxebarria se pronuncia sobre el caso de Maricarmen: “Ha tenido 70 años para ahorrar”

La escritora Lucía Etxebarria, que participará próximamente en un seminario de la Universidad de La Laguna (ULL), ha generado una nueva controversia en redes sociales por su valoración del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles tuvo que abandonar la vivienda de Madrid en la que residía desde hace más de 70 años.
Etxebarria señala en su cuenta de X que Maricarmen y su familia deban ser considerados víctimas por las condiciones de su antiguo contrato de alquiler. “Ha tenido 70 años para ahorrar muchísimo dinero porque ha estado pagando un alquiler de broma”, sostiene la escritora en su publicación.
La opinión llega el mismo día en que una comisión judicial ejecutó el cuarto intento de desahucio de la mujer en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Maricarmen abandonó el edificio en camilla y fue trasladada por sanitarios del Samur después de una jornada en la que cientos de personas se concentraron en la zona.
Qué ha dicho Lucía Etxebarria sobre Maricarmen
La escritora centra su argumentación en el contrato de renta antigua que permitió a la familia permanecer durante décadas en la vivienda.
Etxebarria afirma que Maricarmen pagaba unos 500 euros mensuales por un inmueble cuyo alquiler sitúa actualmente en torno a los 2.500 euros. A partir de esa diferencia, considera que la familia dispuso de décadas para ahorrar y afirma que fueron “privilegiados durante siete décadas”.
“Ella quiere vivir en ‘su casa’. Pero es que esa casa no era suya”, añade en otro momento de su publicación.
La escritora también lamenta que una mujer de 87 años haya terminado en esta situación, pero dirige sus críticas hacia la legislación sobre alquiler y sostiene que determinadas normas han favorecido que propietarios vendan sus viviendas a grandes inversores.
Lucía Etxebarria estará próximamente en la ULL
Las nuevas declaraciones llegan semanas antes de la participación de Etxebarria en la Universidad de La Laguna, donde su presencia ya había generado críticas entre parte del alumnado por anteriores declaraciones públicas de la escritora sobre las personas trans.
La agenda oficial de la Universidad mantiene a Etxebarria como invitada del X Seminario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, dedicado este año a Literatura y Salud Mental. El encuentro se celebrará online el 10 de octubre, de 10.00 a 12.00 horas.
La autora impartirá la conferencia La escritura que cura. Neurociencias, psicología social, literatura y salud mental. La Universidad mantiene actualmente su participación en la programación oficial.