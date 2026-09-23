El Sindicato de Inquilinas denuncia el desahucio de una mujer con cáncer terminal en el sur de Tenerife: “La alternativa no puede ser la calle”

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha alertado este miércoles de que una vecina de Granadilla de Abona, de 54 años, afronta este viernes, 25 de septiembre, un desahucio mientras atraviesa, según el colectivo sindical, un cáncer terminal y recibe tratamiento de quimioterapia.
El lanzamiento está previsto para las 10.00 horas y corresponde a un procedimiento por falta de pago tramitado ante el Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona, de acuerdo con la información difundida por el Sindicato.
La organización sostiene que la afectada depende actualmente de ayudas públicas, no dispone de nómina ni contrato laboral y tiene reconocida una dependencia de grado II. Esta situación, afirma, dificulta que pueda acceder a otra vivienda en el mercado del alquiler.
Según el Sindicato de Inquilinas, la mujer padece un cáncer con metástasis y afectación cerebral y se encuentra actualmente en tratamiento de quimioterapia. Estos datos sobre su estado de salud proceden de la organización y no constan acreditados públicamente mediante documentación médica.
Piden una alternativa habitacional antes del viernes
Ante esta situación, el colectivo reclama al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que intervengan para intentar evitar o aplazar el lanzamiento y, en cualquier caso, garantizar que la vecina disponga de una alternativa habitacional.
“La alternativa no puede ser la calle”, señala el Sindicato en el mensaje difundido este miércoles.
La organización pide que los servicios sociales y de vivienda de las distintas administraciones actúen de forma coordinada antes del viernes y que cualquier recurso ofrecido se adapte a las circunstancias económicas y personales de la afectada.
El colectivo asegura además que la mujer dejó de hacer frente al alquiler después de la pandemia debido a sus dificultades económicas y sostiene que incluso encuentra obstáculos para alquilar una habitación al no poder presentar una nómina o un contrato laboral.