Luis Yeray Gutiérrez, sobre el futuro pabellón de La Laguna: “Noto a Lope Afonso caliente”

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha vuelto a pronunciarse este miércoles sobre la controversia abierta en torno al futuro pabellón de Las Mantecas. En una entrevista en COPE Tenerife, y preguntado por las declaraciones del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP), el regidor aseguró: “Noto al vicepresidente del Cabildo enojado, enfadado, irascible… Como decimos nosotros, los canarios, lo noto caliente hablando de esto”.
Gutiérrez insistió en que el proyecto que impulsa el Ayuntamiento es una iniciativa “íntegramente municipal” y que forma parte del modelo de ciudad que plantea el Consistorio para los próximos años.
“Llevamos mucho tiempo deseando que exista un espacio polivalente que pueda albergar no solo la práctica deportiva, sino un sinfín de propuestas que llegan a La Laguna y que no podemos desarrollar”, explicó.
El regidor de Aguere recordó además que buena parte de las actuales infraestructuras deportivas del municipio datan de principios de los años noventa y defendió la necesidad de disponer de un recinto que pueda utilizarse tanto para competiciones deportivas como para otros grandes eventos.
Sus palabras llegan después de que el lunes acusara a Afonso de intentar “boicotear” el proyecto y defendiera que Las Mantecas dispone ya de suelo municipal para desarrollarlo.
En concreto, señaló la existencia de dos parcelas, una de 47.000 metros cuadrados y otra de 45.000, esta última adquirida por el Ayuntamiento tras pertenecer a la Universidad de La Laguna.
Un pabellón para más de 10.000 personas
Gutiérrez ha recordado detalles sobre la iniciativa. Según explicó en COPE Tenerife, el Ayuntamiento trabaja con la previsión de levantar un recinto con capacidad para más de 10.000 personas.
El proyecto, no obstante, todavía debe superar trámites externos al Ayuntamiento.
El alcalde señaló que el Consistorio está trabajando con el área de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, dirigida por José Miguel Ruano, y que permanecen pendientes varios informes relacionados con el impacto ambiental.
“Necesita tener el respaldo, en cuanto a lo técnico, del informe insular y del Gobierno de Canarias”, afirmó Gutiérrez, quien sostuvo que la Gerencia de Urbanismo de La Laguna ya ha avalado la posibilidad de desarrollar el proyecto en esos terrenos.
“La prioridad del municipio recala en edificar lo antes posible”, añadió.
Gutiérrez evita entrar en una nueva confrontación
El alcalde aseguró que mantiene una interlocución directa con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y afirmó que existe una “muy buena relación” entre ambos para abordar el proyecto.
También invitó a Lope Afonso a dirigirse al primer teniente de alcalde y concejal de Deportes de La Laguna, Badel Albelo, si mantiene dudas sobre los trabajos desarrollados por el Ayuntamiento durante los últimos dos años.
Gutiérrez insistió en que no pretende prolongar una confrontación política por el futuro pabellón. “El que quiera meter el dedo en el ojo o el que intente ahora, de la noche a la mañana, crear una polémica, mi figura no la van a encontrar”, afirmó.
El alcalde lagunero mantiene, por su parte, que el Ayuntamiento seguirá adelante con su propia propuesta en Las Mantecas y reclamó “altura de miras” para completar los trámites necesarios.