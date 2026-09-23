De los chubascos y truenos al bochorno en pocos kilómetros: la curiosa tarde de Tenerife en pleno episodio de calor

Tenerife está viviendo este miércoles, 23 de septiembre, una llamativa diferencia entre distintos puntos de la Isla. Mientras el calor y el ambiente bochornoso dominan buena parte del área metropolitana, el este y el sur, durante la tarde se han registrado chubascos y truenos en varias zonas del norte.
Las precipitaciones han hecho acto de presencia en puntos como Icod el Alto, San Juan de la Rambla, Puerto de la Cruz o La Guancha, ofreciendo una imagen muy distinta a la que se vive a pocos kilómetros de distancia.
En municipios como Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Güímar, Granadilla de Abona o Arona, la tarde ha estado marcada por el calor, con temperaturas que se han movido en torno a los 28 y 30ºC y una acusada sensación de bochorno.
El contraste se produce precisamente cuando Canarias se encuentra inmersa en un episodio de altas temperaturas que, según las previsiones oficiales, todavía no ha alcanzado su momento de mayor intensidad.
Prealerta por calor en toda Canarias
El Gobierno de Canarias ha ampliado este miércoles la prealerta por temperaturas máximas a todas las Islas, una situación que está vigente desde las 11.00 horas.
La Dirección General de Emergencias atribuye este episodio a la llegada de una masa de aire cálido de origen africano, que continuará extendiéndose e intensificándose entre este miércoles y el jueves.
La situación es especialmente significativa en las islas orientales. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan valores de 36ºC que pueden llegar localmente a los 38ºC. En Gran Canaria también existe la posibilidad de alcanzar esa temperatura en determinados puntos.
En Tenerife, sin embargo, el mayor incremento de las temperaturas está previsto para este jueves 24 de septiembre.
Emergencias contempla máximas de alrededor de 35ºC y valores locales de hasta 36 ºC, principalmente en medianías y zonas bajas del sur y suroeste de la Isla. El calor también podrá afectar a zonas bajas del norte.
El calor aumentará este jueves
La previsión oficial apunta a que el jueves será el día de mayor intensidad del episodio en Tenerife, antes de que las temperaturas comiencen a descender durante el viernes.
El calor vendrá acompañado de temperaturas nocturnas elevadas en distintas zonas de Canarias. En algunos sectores de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, las mínimas podrán situarse entre 26 y 28ºC e incluso acercarse puntualmente a los 30ºC.
Además, se espera ambiente seco en medianías y zonas altas y presencia de calima, principalmente en las islas orientales.
El Gobierno de Canarias mantiene el seguimiento del episodio y podrá modificar los niveles de activación en función de la evolución de las temperaturas y de las nuevas previsiones meteorológicas.