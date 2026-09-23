37 grados y tormentas en Canarias: las islas donde más sube el calor este miércoles

Canarias afronta este miércoles, 23 de septiembre, una nueva subida de las temperaturas, con valores que podrán alcanzar localmente los 37 grados en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La jornada estará marcada también por la calima y por la posibilidad de chubascos acompañados de tormenta durante la tarde en Las Cañadas del Teide.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un ascenso térmico moderado en buena parte del Archipiélago. Este incremento podrá ser notable en algunas medianías, especialmente en las islas orientales y en zonas del norte de Tenerife.
El episodio mantiene además activada la prealerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que desde las 08.00 horas de este miércoles está vigente la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria.
Hasta 37 ºC en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
Los valores más elevados de la jornada se esperan en las Islas orientales. En Gran Canaria se alcanzarán los 34 ºC en las vertientes sureste, sur y suroeste, sin descartarse registros locales de 37 ºC.
En estas zonas, además, las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 26 ºC. La cuenca de Tejeda y el valle de Agaete podrán rondar los 34 ºC, mientras que el resto de medianías del norte llegará a unos 30 ºC.
En Lanzarote, la Agencia prevé 30 ºC de forma general y alrededor de 34 ºC en el interior, sureste y sur. En algunos puntos del sur también podrían alcanzarse los 37 ºC.
Una situación similar se espera en Fuerteventura, donde habrá 34 ºC en el interior, sur y oeste, con posibilidad de llegar localmente a 37 ºC.
El Gobierno de Canarias había contemplado en la declaración de prealerta valores incluso de hasta 38 ºC en puntos de Lanzarote y Fuerteventura durante este miércoles, dentro del episodio de aire cálido de origen africano.
Calima y posibles tormentas en Las Cañadas del Teide
En Tenerife, la previsión incluye intervalos de nubes bajas en zonas del norte y nubes altas en el resto de la Isla.
La principal novedad estará en Las Cañadas del Teide, donde se desarrollará nubosidad de evolución durante la jornada. La Aemet señala una baja probabilidad de chubascos que podrían ir acompañados de tormenta por la tarde.
También habrá calima, especialmente significativa en medianías y zonas altas.
Las temperaturas subirán y podrán alcanzar localmente los 34 ºC en medianías del sur de Tenerife y en la vertiente sur del área metropolitana. Santa Cruz de Tenerife tendrá valores previstos de entre 24 y 32 ºC.
La calima estará presente asimismo en La Gomera, La Palma y El Hierro. En La Gomera podrán alcanzarse localmente 34 ºC en medianías del este y sur, mientras que La Palma y El Hierro rondarán los 30 ºC en algunas zonas.
Alerta por riesgo de incendios en Tenerife y Gran Canaria
El incremento de las temperaturas ha llevado al Gobierno de Canarias a activar desde las 08.00 horas de este miércoles la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria.
En Gran Canaria afecta a las zonas situadas a partir de los 400 metros de altitud, mientras que en Tenerife se extiende a toda la Isla. El Hierro, La Gomera y La Palma continúan en situación de prealerta.
Emergencias advierte de una combinación de aire cálido y seco, humedades relativas inferiores al 30% por encima de la inversión y viento de componente este en medianías.
El Ejecutivo autonómico prevé que el episodio continúe durante el jueves, cuando el ascenso de las temperaturas será más significativo en Tenerife y las Islas occidentales.
En el mar predominará el viento del norte o nordeste, con marejadilla o marejada. También se espera mar de fondo del norte o noroeste, con olas de entre uno y dos metros.