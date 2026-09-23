El Gobierno amplía la prealerta por calor en Canarias: temperaturas previstas, isla por isla

El Gobierno de Canarias ha extendido la prealerta por temperaturas máximas a todas las islas a partir de las 11.00 horas de este miércoles, 23 de septiembre. El episodio de calor seguirá intensificándose y podrá dejar hasta 38 grados en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, además de noches con valores próximos a 30 ºC en algunos puntos.
La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación ante la llegada de una masa de aire cálido de origen africano y de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles.
La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y afecta ya al conjunto de la Comunidad Autónoma.
Hasta este miércoles, la prealerta por temperaturas máximas estaba activada desde el martes en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
38 grados este miércoles
El calor seguirá aumentando durante este miércoles, especialmente en las islas orientales.
En Fuerteventura y Lanzarote se esperan máximas de 36 ºC, aunque podrán alcanzarse localmente los 38 ºC. Los valores más altos se concentrarán en la mitad sur de Lanzarote y en la mitad sur y vertiente oeste de Fuerteventura.
En Gran Canaria, Emergencias prevé temperaturas de 35 ºC en las vertientes sur y oeste, con puntos donde también podrán registrarse 38 ºC. La cuenca de Tejeda y el Valle de Agaete podrán alcanzar los 34 ºC.
El jueves, el día más intenso en Tenerife
La previsión apunta a una mayor extensión e intensificación del episodio durante el jueves 24 de septiembre.
Lanzarote y Fuerteventura volverán a registrar máximas de 36 ºC y valores locales de hasta 38 ºC. En Gran Canaria se esperan 35 ºC, con posibilidad de llegar igualmente a 38 ºC, especialmente en medianías y zonas bajas de las vertientes sur y sureste.
El calor se extenderá con más fuerza a Tenerife, donde se esperan máximas de 35 ºC y hasta 36 ºC de forma local, principalmente en medianías y zonas bajas del sur y suroeste. También habrá cierta afección en zonas bajas del norte de la Isla.
En La Gomera podrán alcanzarse 34 ºC, localmente 36 ºC, principalmente en las vertientes este y sur. En El Hierro, las temperaturas llegarán a 34 ºC y puntualmente 35 ºC.
La isla de La Palma tendrá valores más bajos, con máximas previstas de 30 ºC, aunque podrán alcanzarse 32 ºC y, de forma puntual, 34 ºC en medianías del oeste y noroeste.
Noches próximas a 30 ºC
El episodio también dejará temperaturas mínimas muy elevadas. Emergencias prevé registros nocturnos de entre 26 y 28 ºC en sectores de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
En algunos puntos, las mínimas podrán situarse cerca de los 30 ºC, reduciendo considerablemente el descenso térmico durante la noche.
A las altas temperaturas se sumará un ambiente seco en medianías y zonas altas, además de calima débil, principalmente en las islas orientales.
Cuándo empezarán a bajar las temperaturas
El Gobierno de Canarias prevé un descenso térmico durante el viernes, más acusado en las islas orientales.
Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo elevadas en Gran Canaria y Tenerife, por lo que la Dirección General de Emergencias mantendrá un seguimiento continuo de la evolución del episodio.
El Ejecutivo autonómico advierte de que el nivel de activación podrá modificarse en función de las nuevas predicciones meteorológicas y de los avisos que emita la Aemet.