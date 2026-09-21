La Aemet activa avisos por calor en Canarias: tres islas llegarán a los 37 grados

Canarias afronta un nuevo episodio de calor que ganará intensidad entre este martes 22 y el miércoles 23 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por temperaturas máximas, con registros que podrán alcanzar localmente los 37 grados.
El primer aviso afectará este martes a Fuerteventura desde las 11.00 horas. La Aemet establece una temperatura máxima de referencia de 34 grados, principalmente en el interior y sureste de la Isla.
La subida será más evidente el miércoles. Ese día los avisos por calor afectarán a Fuerteventura, Lanzarote y las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria, también durante las horas centrales de la jornada.
En las tres islas podrán registrarse puntos con 37 grados, aunque los valores variarán notablemente dependiendo de la altitud y la orientación.
37 grados el miércoles
En Gran Canaria, el aviso establece máximas de 35 grados en el este, sur y oeste. La Agencia advierte de que en las vertientes sur y oeste se podrían alcanzar localmente los 37 grados.
También habrá zonas especialmente cálidas en el interior. En la cuenca de Tejeda y el Valle de Agaete los termómetros podrán rondar localmente los 34 grados. La previsión de la Aemet refleja ya ese ascenso. Tejeda pasará de una máxima prevista de 30 grados el martes a 33 el miércoles, antes de subir hasta los 34 grados el jueves.
El comportamiento será diferente en la capital grancanaria, donde la influencia marítima contendrá las temperaturas. Las Palmas de Gran Canaria tiene previstas máximas de 27 grados el martes y 30 el miércoles.
Lanzarote y Fuerteventura, entre las zonas más cálidas
El miércoles también estará bajo aviso toda Lanzarote, con una temperatura máxima de referencia de 34 grados y la posibilidad de alcanzar 37 grados de manera puntual, especialmente en el sur de la Isla.
Las previsiones muestran igualmente el contraste entre zonas. La Aemet sitúa a Arrecife en 32 grados este martes y 33 el miércoles, mientras que Yaiza alcanzará los 34 grados el miércoles.
En Fuerteventura se mantendrá el aviso que ya comenzará el martes. Para el miércoles, la referencia volverá a ser de 34 grados, aunque el servicio meteorológico nacional contempla registros locales de hasta 37 grados, sobre todo en el sur.
Precisamente Pájara aparece entre los municipios donde el ascenso será más intenso. La previsión actualizada establece 32 grados de máxima para este martes y 37 para el miércoles, antes de bajar ligeramente a 36 el jueves.
En la costa, los valores pueden quedarse claramente por debajo. La previsión para Costa Calma y Sotavento de Jandía marca 31 grados el martes y 34 grados el miércoles.
Puerto del Rosario, por su parte, tiene previstas máximas de 31 grados el martes y 30 el miércoles.
Tenerife también sube
El aumento térmico también se notará en Tenerife, aunque los avisos para estas jornadas se concentran en las islas orientales.
La previsión de la Agencia para Santa Cruz de Tenerife establece 32 grados el martes y 33 el miércoles. El ascenso continuaría el jueves, cuando la máxima prevista en la capital alcanza actualmente los 37 grados.
En cuanto al estado del cielo, las previsiones municipales apuntan para el martes a presencia de nubes altas e intervalos nubosos en diferentes puntos del Archipiélago. El miércoles tenderán a ganar terreno los cielos poco nubosos o despejados en varias zonas de las islas orientales.
El episodio, por tanto, tendrá su primer repunte este martes en Fuerteventura y ganará intensidad el miércoles, especialmente en el sur y oeste de Gran Canaria y en zonas de Lanzarote y Fuerteventura.