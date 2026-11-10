Borrasca Charles: Santa Cruz activa el Plan de Emergencia ante ante el riesgo de lluvias, viento y desprendimientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido activar el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y declarando la situación de alerta por diversos Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) en todo el término municipal, a partir de las 00:00 horas de mañana miércoles. Esta activación se realiza a la vista de la comunicación emitida por la Dirección General de Emergencias (DGE) del Gobierno de Canarias ante posibles lluvias, viento, fenómenos costeros y riesgo de desprendimiento.
La activación del PEMU supondrá que, desde que esté vigente, y hasta que se valore su evolución se proceda al cierre de las instalaciones municipales en las que pueda haber afluencia de público, afectando especialmente a las deportivas, culturales, docentes o de ocio y esparcimiento.
Como consecuencia de esta situación, el Ayuntamiento también ha acordado suspender todas las actividades organizadas por la corporación municipal que estuvieran previstas para mañana, tanto de carácter cultural como deportivo, de ocio o de cualquier otra naturaleza.
Como medida preventiva, el Ayuntamiento reforzará la atención a las personas sin hogar (PSH) mediante la habilitación de 20 plazas adicionales en el Centro Municipal de Acogida (CMA). Esta medida se pone en marcha con motivo de la activación del PEMU y permitirá ampliar los recursos disponibles para atender a las personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad durante el episodio meteorológico.
Además, la Unidad Móvil de Atención (UMA) realizará labores de contacto e información a las personas que se encuentran en situación de calle, con el objetivo de trasladarles las recomendaciones de seguridad y facilitarles el acceso a los recursos de acogida disponibles para que puedan acceder a ellos.
Aseguramiento de grúas y andamios
Ante la activación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (PLATECA) por riesgo de desprendimientos decretada por el Gobierno de Canarias, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz se ha dictado una resolución en la que se ordena la adopción de las medidas de seguridad por parte de los titulares de obras existentes en el municipio.
Concretamente se detalla la obligación de poner fuera de servicio la grúa, especialmente la puesta en veleta de la grúa, desplazarla al lugar de seguridad y amarrarla a la vía si dispone de ella.
También han de comprobar que el anemómetro funciona correctamente (sonido intermitente con vientos de 50 Km/h y continuo a los 70 Km/h) y suspender el trabajo con la grúa en cuanto el anemómetro emita la señal de aviso de manera continua.
Se ha de comprobar que no se coloquen en la estructura de la grúa elementos ajenos a la misma, no autorizados por el fabricante, como carteles en la torre, en la pluma o banderas en la cúspide.
Se han de asegurar andamios, letreros, vallas o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.
La resolución de Urbanismo, además, recuerda a todas las personas propietarias, comunidades de vecinos y responsables de inmuebles que tengan instaladas mallas anticascotes, lonas, cerramientos de solares, o elementos constructivos susceptibles de ser desprendidos por el viento tal como cubiertas ligeras, andamios, marquesinas, ornamentos ligeros, maceteros, vallas, arbolado, etc. u otros elementos no fijos, que puedan sufrir desplazamiento o desprendimiento, que deberán revisar de manera inmediata su correcto anclaje y estado de conservación.
También han de proceder a su refuerzo y protección cuando no esté plenamente garantizada su estabilidad, así como adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos a personas y bienes.
El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y seguridad podrá dar lugar a la adopción de las medidas previstas en la normativa vigente.
El Ayuntamiento mantendrá activados los mecanismos de coordinación y prevención previstos en el PEMU, con el objetivo de proteger a la población y minimizar los posibles efectos del episodio meteorológico adverso. También se prevé un refuerzo de los servicios municipales, incluidos la Policía Local y Protección Civil.
Recomendaciones
Desde el Consistorio se recomienda a la ciudadanía prestar atención a las previsiones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar los desplazamientos siempre que no sean necesarios. En caso de tener que realizarlos, se aconseja extremar las precauciones. También se debe evitar estacionar vehículos cerca de los cauces de barrancos, alejarse de muros, edificaciones en mal estado, andamios, vallas publicitarias y otras estructuras que puedan verse afectadas por el viento, así como mantener cerradas puertas y ventanas y revisar el estado de tejados, azoteas, desagües y bajantes.
Por último, se recuerda la importancia de evitar excursiones y acampadas mientras permanezca activa esta situación de alerta y pide a la población que siga las recomendaciones de los servicios de emergencia.
De cualquier manera, y ante un posible cambio de las condiciones meteorológicas, se sigue recomendando a la población permanecer atenta a las indicaciones y recomendaciones emitidas por las distintas administraciones públicas y los medios de comunicación.