La borrasca Charles obliga a cerrar carreteras, senderos y espacios naturales de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha ordenado el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide, la Corona Forestal y los espacios naturales protegidos de la Isla ante la llegada de la borrasca Charles. La medida entrará en vigor a las 20.00 horas de este martes 10 de noviembre, coincidiendo con la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN).
La Corporación insular ha declarado la alerta máxima en las cumbres y la alerta en el resto de Tenerife, ante la previsión de vientos que podrían superar los 130 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones intensas y un empeoramiento de las condiciones marítimas.
La decisión se produce después de que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias elevara a alerta máxima por viento la situación en las cumbres de Tenerife y en toda La Palma, a partir de las 00.00 horas del miércoles 11 de noviembre. www3.gobiernodecanarias.org
Cierran las carreteras de acceso al Teide y la Corona Forestal
Entre las principales medidas adoptadas por el Cabildo figura la prohibición de acceso al Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal, con el consiguiente cierre de las carreteras que conducen a las cumbres.
La restricción busca evitar situaciones de riesgo ante las fuertes rachas de viento previstas, que podrían provocar desprendimientos y caídas de árboles.
Además, el Cabildo ha establecido las siguientes prohibiciones:
- Senderos y pistas forestales: queda prohibida la circulación y el acceso a pistas, caminos y senderos, así como el tránsito campo a través, dentro de los espacios naturales protegidos.
- Zonas de acampada: se prohíbe la estancia en campamentos, áreas recreativas, zonas de acampada y espacios destinados al vivac dentro de estos espacios.
- Actividades autorizadas: quedan sin efecto las autorizaciones para barranquismo, escalada, filmaciones, pruebas deportivas y otras actividades en espacios naturales protegidos.
- Barrancos: se cierran los accesos al Barranco de Masca y al Barranco del Infierno.
Estas restricciones responden al riesgo de desprendimientos, caída de árboles e inundaciones que podría generar el paso del temporal por Tenerife.
Vientos de más de 130 km/h y lluvias intensas en Tenerife
Las previsiones meteorológicas apuntan a un incremento significativo del viento durante las próximas horas, especialmente en las zonas altas de la Isla.
Según la información facilitada por el Cabildo, las rachas podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora en las cumbres y superar puntualmente los 130 kilómetros por hora.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias contempla incluso rachas próximas a los 136 kilómetros por hora en el entorno del Teide y la Corona Forestal. www3.gobiernodecanarias.org
El frente frío asociado a la borrasca Charles también podría dejar precipitaciones de hasta 20 milímetros en una hora, además de condiciones marítimas adversas en el litoral tinerfeño.
El episodio más intenso de viento se espera durante la madrugada y las primeras horas del miércoles 11 de noviembre, según las previsiones meteorológicas.
Qué actividades quedan suspendidas por la borrasca Charles
El Cabildo ha instado a las diferentes áreas de la Corporación insular a suspender las actividades al aire libre ante las condiciones meteorológicas previstas.
Asimismo, recomienda a los ayuntamientos activar sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y adoptar las medidas preventivas que consideren necesarias.
No obstante, las restricciones contemplan determinadas excepciones.
El cierre de pistas y accesos no impide la entrada o permanencia de propietarios y clientes en viviendas, fincas, explotaciones o establecimientos abiertos al público, así como en sus aparcamientos interiores.
Sin embargo, cuando sea necesario atravesar pistas cerradas por motivos de seguridad, deberá consultarse previamente con los agentes de Medio Ambiente de la zona.
Por otro lado, el Cabildo mantendrá preparados todos los recursos de emergencia, tanto ordinarios como extraordinarios, para intervenir ante cualquier incidencia que pueda producirse durante el temporal.
Hasta cuándo estarán cerrados los accesos al Teide
El Cabildo de Tenerife no ha fijado una fecha concreta para levantar las restricciones.
Las medidas permanecerán vigentes hasta que una nueva resolución de la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias determine su finalización.
Para ello, deberán haber desaparecido las circunstancias que motivaron los cierres y haberse evaluado los posibles daños provocados por la borrasca.
Mientras tanto, la Corporación insular recomienda evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas, respetar los cierres establecidos y seguir las indicaciones de Protección Civil.