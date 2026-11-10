La Laguna Tenerife y Marcelinho Huertas separan sus caminos

Marcelinho Huertas dejará de ser jugador de La Laguna Tenerife en un acto que se escenificará mañana, a partir de las 11.00 horas; en una rueda de prensa en el Santiago Martín.
El brasileño ha aceptado la oferta del Dubái para jugar en Euroliga, algo que, además, dejará un dinero en forma de traspaso en las arcas del CB Canarias. El propio jugador y Aniano Cabrera lo harán público en ese acto. Ahora al club le tocará buscar un recambio.
El futuro de Marcelinho Huertas abre interrogantes en La Laguna Tenerife
La salida de Marcelinho Huertas de La Laguna Tenerife supondrá un cambio significativo en la estructura deportiva del conjunto aurinegro. El base brasileño, que cumple su octava temporada en el club, se ha consolidado como una de las figuras más importantes del equipo gracias a su liderazgo, visión de juego y capacidad para marcar diferencias sobre la cancha.
Huertas continúa siendo decisivo a sus 43 años. En los siete primeros partidos de la temporada 2026-2027 de la Liga Endesa, el veterano director de juego registra unas medias de 14,3 puntos, 3,9 asistencias y 17,1 créditos de valoración, según los datos oficiales de la ACB.
Su importancia volvió a quedar demostrada el pasado domingo, 8 de noviembre, durante el triunfo del conjunto tinerfeño ante el Asisa Joventut (80-74). El brasileño firmó una actuación sobresaliente, con 19 puntos y 20 créditos de valoración, y desempeñó un papel fundamental para que los aurinegros consiguieran su quinta victoria del campeonato.
Más allá de su aportación colectiva, el jugador sigue haciendo historia en el baloncesto español. Su actuación frente al equipo verdinegro le permitió alcanzar los 7.560 puntos en la Liga Endesa, una cifra con la que superó a Joe Arlauckas y se situó como el octavo máximo anotador de todos los tiempos de la competición.
Rueda de prensa este miércoles
El base de brasileño de La Laguna Tenerife comparecerá en rueda de prensa este miércoles con el presidente del club, Aniano Cabrera, a falta de que se confirme oficialmente si ha aceptado o no la oferta del Dubai Basketball por reclutarlo para su proyecto en la Euroliga.
De hecho, los jugadores del CB Canarias están en Lituania, donde este mismo miércoles el equipo se enfrentará en la Eurocopa contra el Siauliai, y Marcelinho Huertas no ha viajado con ellos.
Si Huertas acepta el contrato que le ofrece el Dubai, volvería a ser dirigido por Xaviert Pascual, entrenador con el que coincidió durante su etapa en el Barça.
La comparecencia de Huertas y el presidente del club tendrá lugar a las 11.00 horas (de Canarias) en el pabellón Santiago Martín.