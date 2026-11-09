Marcelinho Huertas podría dejar La Laguna Tenerife para regresar a la Euroliga

El futuro de Marcelinho Huertas podría estar lejos de La Laguna Tenerife. El base brasileño, de 43 años y uno de los grandes referentes del conjunto aurinegro, estaría cerca de incorporarse al Dubai Basketball, equipo de la Euroliga entrenado por Xavi Pascual, según ha adelantado este lunes el periodista especializado en baloncesto Chema de Lucas.
La operación supondría una salida inesperada para el club tinerfeño, que cuenta con Huertas como una de sus principales figuras. Por el momento, no consta una confirmación oficial del fichaje por parte de La Laguna Tenerife ni del Dubai Basketball, por lo que la información debe considerarse pendiente de formalización.
El posible destino del brasileño tiene, además, un componente especial. En Dubái volvería a coincidir con Xavi Pascual, el entrenador con el que compartió varias temporadas en el FC Barcelona y con quien podría afrontar una nueva etapa en la máxima competición continental.
Marcelinho Huertas podría despedirse de La Laguna Tenerife
La posible marcha de Huertas supondría un cambio importante para el proyecto deportivo de La Laguna Tenerife. El veterano base afronta su octava temporada con el equipo aurinegro, donde se ha convertido en una de sus principales referencias por su capacidad para dirigir el juego y su regularidad.
A sus 43 años, sigue ofreciendo un rendimiento destacado en la Liga Endesa. En los siete primeros encuentros de la temporada 2026-2027 promedia 14,3 puntos, 3,9 asistencias y 17,1 créditos de valoración, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la ACB.
Su última actuación llegó este domingo, 8 de noviembre, en la victoria de La Laguna Tenerife frente al Asisa Joventut por 80-74. Huertas fue determinante con 19 puntos y 20 créditos de valoración, contribuyendo al quinto triunfo liguero de los tinerfeños.
El brasileño también continúa ampliando sus registros individuales. Tras ese encuentro alcanzó los 7.560 puntos en la Liga Endesa, convirtiéndose en el octavo máximo anotador histórico de la competición al superar a Joe Arlauckas.
El reencuentro con Xavi Pascual en la Euroliga
El Dubai Basketball, posible destino de Huertas, está dirigido desde esta temporada por Xavi Pascual, entrenador que conquistó la Euroliga con el FC Barcelona en 2010.
Ambos coincidieron durante la etapa del base brasileño en el conjunto azulgrana, por lo que su incorporación permitiría recuperar una relación deportiva que ya conocen.
El equipo de Emiratos Árabes Unidos compite esta temporada en la Euroliga y ha comenzado el curso con un balance de siete victorias y tres derrotas en sus primeros 10 encuentros.
De concretarse la operación, Huertas regresaría a una competición en la que ya participó durante su trayectoria europea, con la oportunidad de volver a disputar partidos al máximo nivel continental en el tramo final de su carrera.
Una posible salida que cambiaría los planes del equipo aurinegro
La noticia llega en un momento de intensa actividad para La Laguna Tenerife, que afronta una gira de nueve días fuera de la Isla con compromisos europeos y de Liga Endesa.
El conjunto dirigido por Jaka Lakovic tiene previsto visitar Lituania y Turquía para disputar sus próximos partidos de la EuroCup, además de medirse al MoraBanc Andorra en la competición nacional.
Una eventual marcha de Huertas obligaría al club a reorganizar su dirección de juego durante la temporada. El brasileño sigue figurando en la plantilla oficial de La Laguna Tenerife, después de haber renovado su contrato el pasado verano.
La información adelantada por Chema de Lucas abre así un escenario inesperado para uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del club tinerfeño. El siguiente paso será conocer si las entidades implicadas confirman la operación y en qué condiciones se produciría su incorporación al Dubai Basketball.